Kompletna rekonstrukcija ulice Ive Lole Ribara u Opovu

Opština Opovo potpisala je ugovor sa Upravom za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine za realizaciju projekta „Rehabilitacija ulice Ive Lole Ribara u Opovu“, čime su obezbeđena sredstva za kompletnu rekonstrukciju jedne od značajnih saobraćajnica u Opovu.

Ukupna vrednost projekta iznosi 35.146.732,20 dinara, a realizacijom planiranih radova biće unapređena saobraćajna infrastruktura, povećana bezbednost svih učesnika u saobraćaju i poboljšan kvalitet života građana.

Projekat podrazumeva potpunu rehabilitaciju kolovozne konstrukcije, čime će biti otklonjeni postojeći problemi nastali usled dugogodišnje eksploatacije saobraćajnice. Rekonstrukcija će doprineti sigurnijem i efikasnijem odvijanju saobraćaja, kao i lepšem i uređenijem izgledu ovog dela naselja.

Potpisivanje ugovora predstavlja još jedan korak u kontinuiranim naporima lokalne samouprave da kroz saradnju sa pokrajinskim institucijama obezbedi ulaganja u razvoj komunalne i saobraćajne infrastrukture na teritoriji opštine.

Po završetku svih procedura i uvođenja izvođača u posao, očekuje se početak radova na realizaciji projekta.

(Naše Opovo)