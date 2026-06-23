Vršac: Dom vojske domaćin velike kolekcionarske berze ploča i Hi-Fi opreme

Svi ljubitelji analognog zvuka, retkih muzičkih izdanja i audio opreme okupiće se u subotu, 27. juna, na manifestaciji koja slavi povratak vinila.

Ljubitelji muzike, kolekcionarstva i vrhunskog zvuka imaće priliku da posete veliku Kolekcionarsku berzu, koja će biti održana u subotu, 27. juna u prostoru Doma vojske u Vršcu. Manifestacija se otvara u 10 časova i trajaće sve do 14 sati, a ulaz je otvoren za sve generacije zaljubljenika u dobar zvuk.

Posetioce na Svetosavskom trgu očekuje izuzetno bogat i pažljivo odabran asortiman LP ploča, CD izdanja, kvalitetne Hi-Fi opreme, kao i brojnih drugih specifičnih kolekcionarskih predmeta. Ova berza je savršeno mesto za sve one koji žele da pronađu retka i davno rasprodata izdanja, kupe albume omiljenih izvođača ili razmene iskustva sa drugim audiofilima.

Poseban akcenat biće stavljen na svet analogne muzike i gramofonskih ploča, koji poslednjih godina doživljava globalni preporod i privlači sve veći broj mladih entuzijasta. Iza organizacije ovog događaja stoji lokalno udruženje „Vinyl Broker“ iz Vršca, koje je među domaćim kolekcionarima već dobro poznato po aktivnoj promociji gramofonske kulture i očuvanju muzičke baštine.

Bez obzira na to da li ste strastveni kolekcionar sa višedecenijskim stažom ili tek otkrivate magiju pucketanja gramofonske igle, ova berza nudi jedinstvenu priliku za širenje kolekcije i uživanje u prijatnom druženju. Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste iz drugih gradova da posete Dom vojske i provedu subotnje prepodne u znaku dobre muzike.

(Pančevac)