Vučić: Zvučni top je izmišljotina, a znamo od koga je potekla, oni bez podrške naroda, moraju da lažu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima, nakon otvaranja XXI Svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije, a jedna od tema bio je i tzv. zvučni top.

Vučić je, odgovarajući na pitanje o laganju blokadera o “zvučnom topu”, što je potvrdila i britanska štampa, izjavio da neće komentarisati pojedinačne članke jer mu je najvažniaj istina.

“Danas sam video da su na Šolakovim medijima rekli da je reč o izmišljotini”, rekao je Vučić i podsetio da su opozicioni mediji tu priču o zvučnom topu gurali godinu dana.

Istakao je da blokaderi imaju platforme za mržnju, kojima ubeđuju narod u sve to što plasiraju.

“Oni su promašili godinu u optužbama, šta treba svaki dan da izlazim i demantujem. Kako da prestane ta kampanja, šta je to što protivnici mogu da nam kažu. Da nam kažu da je bolja plata od 300 evra nego 1050? Da nam kažu da su bolje manje penzije od većih? Da kažu da je bolje kada imate nula urađenih pruga ili kada imate stotine kilometara pruga i puteva. Da kažu da je bolje da nemamo stadione nego da imamo? Oni su nula bolnica izgradili za 12 godina. Nula! Mi već sada izgradili preko 211 objekata, i gradi se još 35. Pošto ne možete to da kažete, onda morate da sipate mržnju. Imate svoje platforme za mržnju, kada one to pojačaju, deo ljudi misli da je to istina – kazao je Vučić.”Zvučnog topa u upotrebi nije bilo i svi oni koji o tomre govore znaju da ga nije bilo, ali nbaš oni žele da ubede narod ga je bilo”, rekao je Vučić.

Istakao je da je spreman da se pozove bilo koja služba koja će to istražiti, kao i da je siguran da opozicija na to neće pristati jer znaju da tog topa nije bilo.

“Kažu da sam rekao FBI i FSB, ne i jedni i drugi su pozvani, i evo ja pozivam ponovo, i FBI, i sve evropske službe, tada zbog neobjektivnosti pojedinih iz Evrope, zvali smo Amerikance i Ruse. Bortnikov, šef FSB je stavio svoj potpis da toga nije bilo. Vi nam recite koju službu da pozovemo, mi ćemo je zvati. I ko god da dođe reći će vam da nije bilo zvučnog topa. Ne možete da izmislite nešto što se nije dogodilo”, istakao je Vučić.

“Svi ti koji nemaju nikakvu podršku naroda danas, moraju da budu žešći i snažniji u lažima protiv nas nego sami studenti blokaderi. Svi će da se ređaju, da glume heroje, iako svi znaju da nije bio zvučni top”, dodao je.