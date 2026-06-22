Sutra počinje da radi bazen

Sutra u 10 časova Gradski bazen otvoriće svoje kapije za prve kupače. Uobičajeno kao i do sada za građanstvo će raditi svakog dana od 10 do 18 časova.

Iz Javnog preduzeća „Mladost”, koje gazduje i brine o održavanju jedinog pančevačkog bazena, obaveštavaju i da su cene ulaznica iste kao prošle godine – za odrasle 320, a za decu 230 dinara. Set od 10 karata za odrasle košta 2.720, a za decu 1.750 dinara.

Zvanično, to jest sa spasiocima, ovog leta, kad je reč o bližoj okolini, pored bazena Pančevci će posle jednogodišnje pauze moći da se okupaju i na Kačarevačkom jezeru. Sezona će tu biti otvorena od 15. jula.

Ostala kupališta neće imati status „javnog”, to jest niko neće imati obavezu da ih uređuje niti da obezbedi spasioce, ali će se kvalitet vode na njima svakako ispitivati.

Analize kvaliteta površinskih voda, pored jezera u Kačarevu i bazena, i ove godine će se ispitivati i na kupalištima na Tamišu u Pančevu, Jabuci i Glogonju, zatim levo i desno od špica na Beloj steni, na Ponjavici i u Ivanovu.

(Pančevac)

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