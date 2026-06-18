Letnji red vožnje od ponedeljka

Đački raspust od ponedeljka donosi i promene u redu vožnje u autobuskom saobraćaju, ali promena nema u odnosu na uobičajene za ovaj period godine. To znači da će najveći broj polazaka, kao i u toku prethodnih godina, ispasti na gradskim linijama 4 i 14, dok će na drugim gradskim rutama, kao i prema Kovačici, Samošu i Sakulama iz reda vožnje biti izbačeni „đački polasci”.

Na linijama 2 (Kotež–Tesla–Dolovo), 3 (Stari Tamiš – Centar – Jabuka), 7 (Rafinerija–Centar–Jabuka) i 8 (Tesla–Centar–Rafinerija–Starčevo) promena nema u odnosu na takozvani zimski red vožnje, te će autobusi ići u terminima na koje su putnici već navikli.

Što se tiče linije 6, koja saobraća od centra grada do Rafinerije, ukida se samo polazak u 19.55 od robne kuće.

Na liniji 9, koja pokriva rutu od Autobuske stanice do Banatskog Novog Sela, tokom školskog raspusta u smeru od grada ne saobraća autobus u pet ujutru, a od Banatskog Novog Sela u 5.30.

Na liniji 24 od Autobuske stanice do Kačareva u smeru od grada ukida se polazak u 17, a od Kačareva prema gradu u 17.30.

Do Banatskog Brestovca, na liniji 25, od grada neće saobraćati autobus u 14.35, a od Banatskog Brestovca prema gradu u 15.20.

Linija 27 do Ivanova ostaje bez polaska iz grada u 5.35, dok od Ivanova do Autobuske stanice neće saobraćati autobus u 6.20.

Najveće promene u toku svih đačkih odsustvovanja s nastave – i tokom letnjeg i zimskog raspusta i ostalih praznika u toku godine – trpe četvorka i četrnaestica, te zato i dajemo pregled letnjeg reda vožnje na ovim linijama.

Na liniji 4, od centra grada do Mise i Minela. ukidaju se autobusi na pun sat u periodu od osam do 12 sati radnim danima u smeru od centra do Minela, a u suprotnom – od Minela do centra neće biti polazaka u 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30 i 13.30. Vikendom ostaje sve po starom, pa će autobusi ići u razmaku od po sat vremena iz oba smera.

Što se tiče linije 14, koja ide od Koteža do Omoljice, radnim danima iz reda vožnje izbačena su u toku prepodneva četiri polaska, u 8.50, 9.50, 10.50 i 11.50, a iz Omoljice neće biti javnog prevoza u 9.50, 10.50, 11.50 i 12.50, s tim što ne treba zaboraviti da autobusi u 7.50 i 8.50 idu samo do Autobuske stanice, što znači da putnici iz centra ne treba da računaju ni na njih.

U međumesnom saobraćaju promene za Kovačicu i Samoš Na međumesnim linijama ukidaju se u toku dana takozvani đački polasci u terminima kada počinje ili se završava nastava.

Na liniji koja saobraća od Autobuske stanice do Kovačice neće biti autobusa koji je iz Pančeva polazio u 13 časova, a u povratku se ukida polazak u 14.05.

Do Samoša i iz Samoša autobusi u 13.30 će saobraćati preko Debeljače.

A autobusima do Sakula iz Pančeva u 10.20 i u 20.20, a koji su se iz Sakula vraćali u 11.30 i u 21.20, skraćena je ruta, pa će saobraćati samo do Opova. Iz Pančeva će polaziti u 11 i u 20.20, a iz Opova će se vraćati u 11.50 i u 21.05.

(Pančevac)

Pantransport: Izmena trase linije 24 Pančevo AS – Kačarevo