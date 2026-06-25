Grad Vršac raspisao javni poziv za pravo prečeg zakupa državnog zemljišta za narednu godinu

Lokalna samouprava poziva sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače da podnesu zahteve i dokumentaciju za ostvarivanje prava prvenstva zakupa po osnovu stočarstva ili vlasništva nad infrastrukturom.Grad Vršac je zvanično raspisao Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Vršca za 2027. godinu.

Ovim pozivom omogućava se registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koja ispunjavaju zakonske uslove da pre redovnih licitacija obezbede korišćenje državnih parcela.

U okviru zvanične dokumentacije, objavljeni su prateći obrasci koje podnosioci moraju pažljivo popuniti i predati u zakonskom roku:

Zahtev po osnovu stočarstva: Namenjen vlasnicima funkcionalnih stočarskih farmi koji poseduju odgovarajući broj uslovnih grla i registrovan su objekat.

Zahtev po osnovu vlasništva nad poljoprivrednom infrastrukturom: Namenjen vlasnicima sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada u rodu ili drugih pratećih objekata na državnom zemljištu.

Kompletna tekstualna forma javnog poziva sa detaljnim spiskom neophodne dokumentacije, kriterijumima i rokovima za predaju dostupna je na zvaničnoj internet stranici Grada Vršca i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Nadležni apeluju na poljoprivrednike da blagovremeno pripreme dokaze o vlasništvu i statusu gazdinstva kako bi uspešno ostvarili svoja prava.

(Grad Vršac)