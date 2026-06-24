4 horoskopska znaka koja bi mogla da vladaju svetom da nisu lenji

Svetska istorija poznaje mnoge velike diktatore, osvajače i reformatore. Ali koliko potencijalnih genija i sivih kardinala nikada nije selo na presto samo zato što su imali planiran serijski maraton za subotu i dremku pre ručka?

Astrolozi su sigurni da su planete nagradile neke horoskopske znake veštačkom inteligencijom, magnetizmom i strateškim razmišljanjem. Imaju sve alate da potčine čovečanstvo. Ali postoji jedan problem – njihov osnovni softver uključuje režim potpune uštede energije. Evo četiri horoskopska znaka koja bi lako mogla da preuzmu planetu, ali su odlučila da se to ne isplati.

Bik

Kralj sofe i hedonizma. Da je Bik usmerio svoju tvrdoglavost i sposobnost akumulacije resursa na globalnu ekspanziju, svi bismo oddavno živeli u idealnoj državi sa strogom finansijskom disciplinom. Bik je u stanju da izračuna ekonomsku krizu deset koraka unapred i da jednim pogledom organizuje rad ogromnih korporacija.

Vladanje svetom je previše energetski zahtevno. Morate negde leteti, svađati se sa nekim, rešavati tuđe probleme dok se vaša savršena večera hladi. Bik zaista ceni svoju udobnost, kvalitetnu hranu i ortopedski dušek. Zašto osvajati univerzum ako možete da zgrabite udobnu fotelju, uključite režim „ne uznemiravaj“ i samo gledate kako se ovaj svet efikasno urušava?

Blizanci

Genijalci manipulacije i haosa. Blizanci imaju jedinstven dar – mogu da razgovaraju sa bilo kim, prodaju vazduh i ubede gomilu u bilo koju, čak i najluđu ideju. Njihov mozak radi velikom brzinom, obrađujući ogromne količine informacija. Oni su rođeni PR ljudi i diplomate, sposobni su da organizuju revoluciju uz pomoć jednog pametnog telefona.

Blizancima sve dosadi za pet minuta nakon što započnu bilo koji posao. Preuzimanje vlasti u zemlji? U redu, zvuči zabavno. Ali kada je u pitanju potpisivanje dosadnih dekreta i rutinskih agendi, Blizanci jednostavno prelaze na novi hobi ili odlaze na neplanirani odmor. Osvajanje sveta zahteva disciplinu, a Blizanci i disciplina su pojmovi iz različitih galaksija.

Škorpija

Diktator iz senke na pauzi. Škorpije imaju tako moćnu unutrašnju energiju i rendgensku intuiciju da su ljudi podsvesno spremni da im se pokoravaju bez pogovora. Škorpija vidi sve slabosti onih oko sebe, vešto gradi višestepene intrige i zna kako da sačeka savršen trenutak za udar. Mogli bi da stvore najefikasniju tajnu ložu u istoriji i da vladaju planetom iz senke.

Škorpije su previše ponosne i lenje za javnu galamu. Previše su lenje da troše svoj sveti otrov na upravljanje „svetom budala“. Zašto preuzimati odgovornost za milijarde ljudi ako možete samo da sedite u svom mračnom uglu, ironično posmatrate tuđe greške i upravljate parom voljenih koji već rade sve što je Škorpiji potrebno? To je mnogo suptilnije i zahteva mnogo manje kalorija.

Ribe

One se često doživljavaju kao meka, sanjiva i odvojena od stvarnosti bića. Ali to je velika greška. Ribe imaju neverovatnu emocionalnu inteligenciju i sposobnost da plivaju svojim tokom pravo do vrha. One znaju kako da hipnotišu mase, inspirišu apsolutno poverenje i izađu iz bilo kakvih oluja nepovređene. Ako Ribe iskreno nešto žele, sam univerzum će im to doneti na tacni.

Ribe su previše zauzete spasavanjem svog unutrašnjeg univerzuma da bi obratile pažnju na spoljašnji. Previše su lenje da se popnu iz tople ljušture svojih fantazija, snova i kreativnih planova u ovaj grubi materijalni svet. Zašto im je potrebna svetska dominacija ako su u svojim glavama već izgradile idealno carstvo gde su one glavna božanstva, a za to ne moraju ni da ustanu iz kreveta?

kurir.rs