16. Regata „Vode Vojvodine”, više od 200 nautičara već plovi kanalima

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18:30
25.06.2026
Sa novosadske prevodnice zvanično je startovala 16. po redu Regata „Vode Vojvodine”, koja je ove godine okupila 82 broda i čak 227 regataša. Na devetodnevnu plovidbu bačkim kanalima i Dunavom krenule su i posade iz Hrvatske, Slovenije i Austrije, što manifestaciji daje prepoznatljiv međunarodni karakter, a među ljubiteljima reka nalazi se i 33 dece. Tokom ove avanture, regataši će preći impresivnu maršrutu od 283 kilometra.
Direktor je iskoristio priliku i da uputi poseban poziv građanima na veliku proslavu koja ih očekuje krajem meseca.
„Pozivam Apatince da se 29. juna pridruže regatašima da zajedno obeležimo Dan Dunava, koji ćemo organizovati zajedno sa lokalnom samoupravom Apatina”, poručio je Kolaković.
Jedan od osnovnih ciljeva ove manifestacije jeste promocija plovnih puteva u Vojvodini, ali i podsticanje građana da provode što više vremena na rekama. Vođeni tom idejom, JVP „Vode Vojvodine” svake godine dodatno urede obale na mestima gde regata pristaje, pa je tako ove godine kompletno uređeno 500 metara obale u Savinom Selu u opštini Vrbas.
Ovogodišnja avantura plovi pod sloganom „Na talasima ravnice”, a velika plovidba se završava 2. jula, kada će regataši isploviti sa dunavca „Bager” u Bačkoj Palanci i krenuti nazad svojim domovima.
(Pančevac)