16. Regata „Vode Vojvodine”, više od 200 nautičara već plovi kanalima

Sa novosadske prevodnice zvanično je startovala 16. po redu Regata „Vode Vojvodine”, koja je ove godine okupila 82 broda i čak 227 regataša. Na devetodnevnu plovidbu bačkim kanalima i Dunavom krenule su i posade iz Hrvatske, Slovenije i Austrije, što manifestaciji daje prepoznatljiv međunarodni karakter, a među ljubiteljima reka nalazi se i 33 dece. Tokom ove avanture, regataši će preći impresivnu maršrutu od 283 kilometra.

Isplovljavanju je prisustvovao i v. d. direktora JVP „Vode Vojvodine” Igor Kolaković, koji je najavio stanice na njihovom putu i ukazao na značaj saradnje sa gradovima i opštinama.

„Regataši će pristajati u Savinom Selu, Srpskom Miletiću, Somboru, Bezdanu, Apatinu i Bačkoj Palanci. Zahvaljujem se svim lokalnim samoupravama kroz koje Regata prolazi, jer se oni svake godine potrude da učesnicima pripreme zanimljiv program. Interesovanje za Regatu se svake godine povećava, a među nama ima i onih koji stalno učestvuju. Ukoliko neko ima poverenja da sa nama plovi 16 godina, to znači da radimo dobar posao i da na najbolji način promovišemo ne samo naše kanale, već i turističku ponudu Vojvodine”, istakao je Kolaković.

Direktor je iskoristio priliku i da uputi poseban poziv građanima na veliku proslavu koja ih očekuje krajem meseca.

„Pozivam Apatince da se 29. juna pridruže regatašima da zajedno obeležimo Dan Dunava, koji ćemo organizovati zajedno sa lokalnom samoupravom Apatina”, poručio je Kolaković.

Jedan od osnovnih ciljeva ove manifestacije jeste promocija plovnih puteva u Vojvodini, ali i podsticanje građana da provode što više vremena na rekama. Vođeni tom idejom, JVP „Vode Vojvodine” svake godine dodatno urede obale na mestima gde regata pristaje, pa je tako ove godine kompletno uređeno 500 metara obale u Savinom Selu u opštini Vrbas.

Ovogodišnja avantura plovi pod sloganom „Na talasima ravnice”, a velika plovidba se završava 2. jula, kada će regataši isploviti sa dunavca „Bager” u Bačkoj Palanci i krenuti nazad svojim domovima.

(Pančevac)