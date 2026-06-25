Srbija pobeđuje: Kakav doček za pešake u Sremskim Karlovcima

ED Pančevo: Isključenja struje za petak, 26. jun
18:30
25.06.2026
14:21Snimci zemljotresa u Venecueli: Zgrade se ruše, sve se trese, narod vrišti, beton pada na ljude
14:21Snimci zemljotresa u Venecueli: Zgrade se ruše, sve se trese, narod vrišti, beton pada na ljude
Novosađani koji su jutros krenuli pešice na skup u Beograd, zakazan za subotu 27. jun, stigli su u Sremske Karlovce, gde su ih dočekali meštani i simpatizeri Srpske napredne stranke.
Nakon više od tri sata pešačenja iz Srpske Atine, nekoliko stotina simpatizera, aktivista SNS i građana stiglo je u Sremske Karlovce, gde se ponosno vijori srpska trobojka i zastava „Srbija pobeđuje“.
Njih su dočekali meštani i aktivisti SNS, uz osveženje, hranu i voće, a što je najvažnije pružili su im podršku da nastave dalje.
Kako je izgledao doček pogledajte u snimku u nastavku teksta…
View this post on Instagram
A post shared by Novosadska Televizija (@novosadskatelevizija)
(NSuživo)
18:30
25.06.2026
17:00
25.06.2026
16:00
25.06.2026
12:48
24.06.2026
10:00
23.06.2026
09:40
23.06.2026
AUD
71.25 RSD
BAM
60.03 RSD
CAD
72.55 RSD
CHF
127.29 RSD
EUR
117.40 RSD
GBP
136.12 RSD
SEK
10.60 RSD
USD
103.27 RSD
Na današnji dan, da bi se zaštitili, potrebno je izgovoriti OVU najjaču molitvu među svim molitvama
08:30
25.06.2026
Najniža temperatura od 16 stepeni do 22, najviša od 31 do 35 stepeni.
08:00
25.06.2026