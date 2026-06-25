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Srbija pobeđuje: Kakav doček za pešake u Sremskim Karlovcima

14:40

25.06.2026

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Printscreen/IN

Novosađani koji su jutros krenuli pešice na skup u Beograd, zakazan za subotu 27. jun, stigli su u Sremske Karlovce, gde su ih dočekali meštani i simpatizeri Srpske napredne stranke.
Nakon više od tri sata pešačenja iz Srpske Atine, nekoliko stotina simpatizera, aktivista SNS i građana stiglo je u Sremske Karlovce, gde se ponosno vijori srpska trobojka i zastava „Srbija pobeđuje“.

Njih su dočekali meštani i aktivisti SNS, uz osveženje, hranu i voće, a što je najvažnije pružili su im podršku da nastave dalje.

Kako je izgledao doček pogledajte u snimku u nastavku teksta…

(NSuživo)

Tagovi

pešaci srbija pobeđuje Sremski Karlovci

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