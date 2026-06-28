 Zakon roditelj-negovatelj će svaki dan nege računati kao radni staž

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas da predlog Zakona o statusu roditelj-negovatelj pruža kontinuitet u radnom stažu i sigurnost za roditelja s obzirom na to da će se svaki dan nege računati kao radni staž roditelja, i dodala da ukoliko su roditelji ostvarili radni staž pre dobijanja statusa roditelja-negovatelja, svi ti periodi će se sabirati u celokupan radni staž.

Ministarka je istakla, govoreći o predlogu zakona o statusu roditelja-negovatelja koji će se već u julu naći pred narodnim poslanicim, Đurđević Stamenkovski je rekla da je dosadašnja zakonska regulativa ostavljala bez zaštite one roditelje čiji je period nege deteta bio kraći od deceniju i po, dok nova rešenja ispravljaju tu prazninu.

„Postojeći Zakon o socijalnoj zaštiti nudio je mogućnost da roditelj ostvari pravo na penziju kada navrši 65 godina života, odnosno kada ispuni starosne uslove, ali pod uslovom da je nega trajala neprekidno 15 godina. Problem je nastajao ukoliko je nega trajala kraće, od dve do 10 godina, jer tada roditelj nije imao nikakva prava. Novim zakonom mi svaki dan nege računamo u radni staž roditelja. Ukoliko nega traje kraće od 15 godina, oni se svakako mogu vratiti na tržište rada ako to požele“, objasnila je ona za K1 televiziju.

Đurđević Stamenkovski je istakla da se jedna od ključnih izmena odnosi na način obračuna naknade, koja više neće biti podložna inflatornom obezvređivanju, već će pratiti realni rast zarada u državi, i poručila da je Ministarstvo predložilo da početni iznos od 65.000 dinara ne bude fiksni, već da se svakog 1. marta usklađuje sa prosečnom mesečnom zaradom u Republici Srbiji, što je i inkorporirano u sam predlog zakona.

Prema njenim rečima, uz pomenutih 65.000 dinara neto vrednosti, roditeljima će biti uplaćivani pripadajući porezi i doprinosi, što znači da će bruto plata na mesečnom nivou iznositi oko 90.000 dinara.

Važna stavka za budžet ovih porodica jeste i to što nova naknada ne isključuje dosadašnja primanja koja su zakonski pripadala samom detetu, izjavila je ministarka i dodala da će deca nastaviti da ostvaruju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, koji na današnji dan iznosi 42.500 dinara.

„Kada se na to doda i naknada za roditelje od 65.000 dinara, to predstavlja ozbiljnu podršku koja će ovim porodicama sigurno mnogo značiti u egzistencijalnom i materijalnom smislu“, napomenula je ona.

Đurđević Stamenkovski je posebno naglasila da dobijanje ovog statusa neće ugroziti nijedno pravo koje porodice već ostvaruju na lokalnom nivou, kao i da je država predvidela maksimalno pojednostavljen prelazak sa klasičnog pojla na status roditelja -negovatelja.

Ministarka je rekla da dokle god je dete korisnik dodatka za tuđu negu i pomoć, to znači da je struka prepoznala invaliditet koji iznosi 100 odsto po jednom osnovu ili 70 odsto po dva osnova, i dodala da su lekari ti koji donose odluku.

„Roditelji moraju da znaju da neće biti suspenzije drugih prava koja već koriste, a koja su u nadležnosti lokalnih samouprava poput usluga ličnog pratioca ili dnevnog boravka. To je izuzetno značajno i za roditelje i za njihovu decu, i nikakvih uslovljavanja neće biti“, poručila je ona.

Komentarišući to što je jedna od ključnih nedoumica roditelja bila da li će novi status isključiti dosadašnje lokalne usluge podrške, Đurđević Stamenkovski je objasnila da ukoliko je neko u danu kada zakon počne da se primenjuje u radnom odnosu, to ne znači da gubi ovo pravo ukoliko odluči da prekine radni odnos.

(NIN)