Počela obrada zahteva za podsticaje po košnici pčela za 2026.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije obaveštava pčelare da je započela administrativna obrada zahteva podnetih po Javnom pozivu za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za 2026. godinu.

U prvom ciklusu automatske obrade rešeni su zahtevi podneti tokom prvih sedam dana trajanja Javnog poziva, pri čemu je do sada doneto više od 12.000 rešenja, a ukupan iznos odobrenih podsticajnih sredstava iznosi 800 miliona dinara.

U cilju brže isplate podsticaja, automatska administrativna obrada zahteva sprovodiće se na dnevnom nivou, kako bi korisnicima koji ispunjavaju propisane uslove u najkraćem roku bila uručena rešenja i isplaćena sredstva na račune prijavljene u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Ministarstvo podseća poljoprivredne proizvođače da redovno proveravaju svoje eSanduče na portalu eUprava radi blagovremenog preuzimanja i prihvatanja rešenja. Ukoliko nemaju primedbi na doneto rešenje, potrebno je da se odreknu prava na žalbu, kako bi rešenje postalo pravosnažno i postupak isplate dodatno ubrzan.

Rok za podnošenje zahteva po ovom javnom pozivu je 15. jul, zbog čega se zainteresovanim pčelarima koji još nisu podneli zahtev preporučuje da to učine u predviđenom roku.

Za dodatne informacije, korisnici se mogu obratiti putem telefona Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-7960, 011/260-7961, 011/3020-100, 011/3020-101, 011/3020-118 i 0800/106-107.

Takođe, mogu elektronski upit poslati na imejl adrese: office@minpolj.gov.rs uap.callcentar@minpolj.gov.rs i uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs ili putem društvenih mreža (Instagram i Fejsbuk) Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.

(Pančevac)