Optužni predlog protiv B.N. (1996) iz Crepaje: Podmetnuo požar na kući meštanke Crepaje

OJT Pančevo obaveštava se javnost da je Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv B.N. (1996) iz Crepaje zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje opšte opasnosti.

Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 31.5.2025. godine, oko 22 časa, u Crepaji, izazvao požar na porodičnoj kući oštećene L.M. (1960) iz Crepaje, tako što je benzinom polio roletnu i drvenu podprozorsku dasku, nakon čega je otvorenim plamenom zapalio benzin. Požar je zahvatio deo objekta i prouzrokovao materijalnu štetu, dok je brzom reakcijom prisutnih lica sprečeno njegovo dalje širenje i nastupanje težih posledica.

Imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja, tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom B.N. izrekne kaznu zatvora u trajanju od deset meseci i novčanu kaznu u iznosu od 100.000 dinara.