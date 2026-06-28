Počasna artiljerijska paljba povodom Vidovdana

Uskladu s naređenjem predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, pripadnici Garde izveli su danas, povodom Vidovdana, počasnu artiljerijsku paljbu sa brda Bagdala u Kruševcu.

Počasnoj artiljerijskoj paljbi od 10 plotuna iz šest artiljerijskih oruđa prisustvovao je ministar odbrane Bratislav Gašić.

Današnjoj počasnoj paljbi prisustvovali su i šef Kabineta ministra brigadni general Nikola Matović, komandant Garde pukovnik Vladimir Vukajlović, komandant Garnizona Kruševac potpukovnik Nenad Mitrović i gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.

(Ministarstvo odbrane)