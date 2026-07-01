Upozorenje poljoprivrednicima: Zabranjeno paljenje vatre tokom žetve

Gradski štab za sprovođenje mera zaštite od požara strnih i drugih poljoprivrednih useva na teritoriji grada Pančeva izdao je zvanično saopštenje i apel svim učesnicima u predstojećim žetvenim radovima. Zbog povećanog rizika od izbijanja požara koji mogu ugroziti neobravane useve i poljoprivrednu mehanizaciju, nadležni pozivaju na maksimalan oprez i strogo poštovanje preventivnih mera.

Tokom perioda sazrevanja useva i same žetve, najstrože je zabranjeno paljenje i upotreba otvorene vatre u blizini njiva. Takođe, prevoz i žetva strnih useva i slame mogu se obavljati isključivo tehnički ispravnim mašinama i transportnim sredstvima. Sva vozila moraju biti opremljena adekvatnim hvatačima, razbijačima i prigušivačima varnica, dok kombajni obavezno moraju imati ispravan aparat za gašenje požara, ašov i lopatu.

Dodatno, tokom žetve i transporta zabranjeno je pušenje i korišćenje otvorenog plamena. Pušenje je izuzetno dozvoljeno samo na jasno označenim mestima koja su udaljena najmanje 30 metara od mesta rada, pod uslovom da se na njima nalazi posuda sa vodom za bezbedno gašenje opušaka.

(Pančevac)