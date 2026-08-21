Lućijan Avgustin: Požar tokom noći prošao pored Šušara

VRŠAC – Požar koji je u čertvrtak uveče stigao do naselja Šušara u Deliblatskoj peščari je pod kontrolom, a naselje je bezbedno, izjavio je danas Lućijan Avgustin iz „Vojvodinašuma“.

On je naveo da je juče vođena borba sa vatrom oko naseljenog mesta Grebenac, a da je posle nekoliko sati, u toku noći, požar došao do naseljenog mesta Šušara.

“Borba oko livada oko naseljenog mesta Šušara je trajala celu noć. Situacija se smirila, naseljeno mesto je bezbedno. Požar je prošao pored, ali uz ovakve temperature i vetar, nastaviće da se širi“, rekao je Avgustin za RTS.

Ipak, kako je dodao, zbog visokih temperatura, i dalje postoji rizik od širenja vatre.

Avgustin je naveo da je zbog visine požara jedini način da se požar ugasi iz vazduha i da su jučerašnji naleti „iljušina“ u tome pomogli.

Dodao je da je požar u Deliblatskoj peščari počeo pre mesec dana, da je za to vreme kiša pala samo dva puta u trajanju od po pola sata i da je neophodna jedna jaka kiša koja bi pomogla u gašenju vatre.

(Pančevac/RTS)