Šta je zajednička, a šta posebna imovina? Detaljan vodič kroz podelu poklona sa venčanja

Da li novac, nakit, bela tehnika ili nameštaj pripadaju jednom supružniku ili predstavljaju zajedničku imovinu zavisi od više okolnosti, ali sudska praksa u Srbiji ima jasne smernice.

Kada su pokloni posebna, a kada zajednička imovina?

Osnovno pravilo kaže da poklon koji je namenjen isključivo jednom supružniku predstavlja njegovu posebnu imovinu. Međutim, kada je poklon dat bračnom paru povodom venčanja ili zajedničkog života, sudska praksa uglavnom smatra da je reč o zajedničkoj imovini.

Razlog je što se takvi pokloni daju kako bi supružnici lakše započeli zajednički život i opremili domaćinstvo, bez obzira na to da li su ih poklonili rodbina ili prijatelji mlade ili mladoženje.

Tri kriterijuma koja odlučuju kome pripada poklon

Prilikom odlučivanja sud posebno uzima u obzir: Nameru poklonodavca – da li je poklon bio namenjen samo jednom supružniku ili oboma. Prirodu poklona – da li je namenjen ličnoj upotrebi (na primer nakit) ili zajedničkom korišćenju (bela tehnika, nameštaj, kućni aparati). Povod poklanjanja – venčanje, useljenje ili godišnjica braka najčešće ukazuju da je poklon namenjen bračnom paru.

Kada poklon pripada samo jednom supružniku?

Poklon dobijen na venčanju smatraće se posebnom imovinom samo ako je u trenutku uručenja jasno naglašeno da je namenjen isključivo jednom supružniku ili ako to proizlazi iz same prirode poklona, piše Biznis Kurir.

Važan je i običaj uzvraćanja poklona

Sudska praksa uzima u obzir i činjenicu da supružnici kasnije zajedničkim sredstvima uzvraćaju poklone prijateljima i rodbini u sličnim prilikama. Upravo zbog toga sudovi često smatraju da i pokloni koje su zajedno dobili imaju status zajedničke imovine.