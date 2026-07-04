Vlada utvrdila kvote za brucoše koji će se finansirati iz budžeta

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Vlada danas usvojila Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2026/27. godini.

Ukupan broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija, a koji se finansiraju iz budžeta, u školskoj 2026/2027. godini je 17.493.

Usvojena je i Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta za akademije strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija za akademsku 2026/27. godinu.

Ukupan broj budžetskih studenata koji se mogu upisati u prvu godinu ovih studijskih programa je 4.442.

(Pančevac)