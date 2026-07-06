Festival „Lepota različitosti“ od 10. do 12. jula u Beloj Crkvi i Kruščici

BELA CRKVA / KRUŠČICA – Tradicionalni festival „Lepota različitosti“ (Krása různorodosti) održaće se ove godine od 10. do 12. jula u Beloj Crkvi i Kruščici. Ova trodnevna manifestacija ponovo će okupiti brojne izvođače iz Češke, Rumunije i Srbije, slaveći kulturnu baštinu, tradiciju i zajedništvo.

Posetioci će imati priliku da uživaju u bogatom i raznovrsnom programu. Iz Češke Republike ove godine dolaze i nastupaju folklorni ansambl iz Velikog Tinca (Velký Týnec), narodni ansambl „Dolněmčan“ iz Donjeg Njemčija (Dolní Němčí), pevački hor „Švarcavan“ (Švarcavan), kao i muzički bendovi „Mrakoplaš“, „Rendez-fou“ i „Kolegium“.

Međunarodni karakter festivala upotpuniće dolazak DJ Mashte iz rumunskog mesta Gernik, a na sceni će im se pridružiti i brojni muzičari iz Republike Srbije, kao i drugi gosti iznenađenja. Manifestacija se organizuje sa ciljem očuvanja tradicije i promocije multikulturalnosti ovog kraja.

(Pančevac)