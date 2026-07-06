Od banatskih njiva do evropskog trona: Bodibilder iz Crepaje

CREPAJA – Dragan Andrejević iz Crepaje živi nesvakidašnjim životom u kojem je uspešno spojio teške poljoprivredne radove i profesionalni bodibilding. Nakon povratka iz Amerike, ovaj uspešni poljoprivrednik uspeo je da ostvari vrhunske sportske rezultate, postavši ove godine šampion Srbije i zauzevši visoko peto mesto na Evropskom prvenstvu u Austriji, prenosi RTV.

Andrejević, koji iza sebe ima i šesto mesto na Svetskom prvenstvu, ističe da je u Austriji bio u svojoj najboljoj životnoj formi. Ipak, za njega bodibilding predstavlja mnogo više od samih medalja i plasmana.

„Bilo je to jedno prelepo takmičenje, veliko iskustvo za mene i odličan rezultat. Konkurencija u mojoj kategoriji je bila jako dobra, a ja sam bio možda i najspremniji do sada u svojoj sportskoj karijeri. Ali prezadovoljan sam stvarno, jer u ovom sportu sami rezultati i mesta na kraju nisu toliko bitni, već taj put i uživanje u celim pripremama.“

Poseban utisak na šampiona iz Crepaje ostavio je sam ambijent takmičenja, koje je bilo organizovano u neposrednoj blizini rodnog mesta legendarnog Arnolda Švarcenegera.

„Celokupno takmičenje je bilo osmišljeno u tom stilu. Otvaranje je upriličeno u dvorištu Švarcenegerove rodne kuće, koja je danas pretvorena u muzej. Imali smo priliku da vidimo gde je odrastao, kultne rekvizite iz njegovih filmova, pa čak i prve sprave i delove teretane na kojima je počinjao da trenira. Za sve nas koji volimo ovaj sport i kojima je on bio idol, to je fenomenalno iskustvo.“

Dokazujući da se uz dobru organizaciju i čeličnu volju mogu uspešno voditi i plodne banatske njive i osvajati evropski bodibilding podijumi, Dragan Andrejević nastavlja da inspiriše svoju sredinu i pomera granice u oba sveta.

(RTV)