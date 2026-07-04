Bela Crkva blista na „Vino Festu“ u Vršcu: Uspešna promocija i najava novih turističkih saradnji

VRŠAC / BELA CRKVA – Prvi dan tradicionalnog festivala „Vino Fest“ u Vršcu protekao je u znaku sjajne atmosfere, brojnih susreta i izuzetno uspešne promocije potencijala opštine Bela Crkva, prenosi BCinfo.

Na štandu Turističke organizacije opštine Bela Crkva (TOOBC), posetioci imaju priliku da se detaljno upoznaju sa bogatom turističkom ponudom, prepoznatljivim manifestacijama i prirodnim lepotama ovog kraja.Da regionalno povezivanje donosi najbolje rezultate potvrdila je i zvanična poseta visokih zvanica vršačke lokalne samouprave.

Štand Bele Crkve posetili su Dragana Mitrović, gradonačelnica Vršca, i Aleksandar Daskalov, direktor Turističke organizacije Vršac.Ova poseta iskorišćena je za konstruktivan i otvoren razgovor o ključnoj važnosti međusobne saradnje susednih opština.

Čelnici su istakli da su umrežavanje i zajednička promocija turističkih potencijala Južnog Banata najbolji put za privlačenje domaćih i stranih gostiju, kao i za jačanje ekonomije celog regiona.Turistička organizacija opštine Bela Crkva poziva sve građane i posetioce manifestacije koji nisu stigli prvog dana, da to učine tokom sutrašnjeg programa.

Na štandu vas očekuju ljubazni domaćini spremni da vam pomognu u otkrivanju novih ukusa i planiranju vašeg sledećeg savršenog putovanja i odmora u Beloj Crkvi.

(Pančevac)