Vučić u obilasku radova na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Breg – Srpska Crnja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je obilazak radova na izgradnji deonice brze saobraćajnice Ib reda, Bački Breg – Srpska Crnja, kod Bezdana.

Vučić se prvo pbrati izvođačima radova iz Azerbejdžana.

– Samo da vas zamolim da razmislite, osim ovoga što mora da se završi do aprila 28., dakle Bački Breg-Sombor, tih 22,7 kilometara. Strašno su nam važni ovih 11,4 kilometara do Kljajićeva. Ako možete deo finansiranja da rešite, razgovarajte sa svojima u Azerbejdžanu. Bilo bi mnogo važno, makar deo, da možemo odmah da potpišemo ugovor i za to, ne ovaj okvirni, nego pravi komercijalni ugovor, to je oko 118 miliona otprilike. Tih 11,4 km nama čini sve funkcionalnim, zato što dobrim putem od Kljajićeva, od petlje Kljajićevo do petlje Bačka Topola, dakle ne pričam do Vrbasa ovde, već do petlje Bačka Topola je 30, svega 36 km. Jer mi moramo da živimo i u narednih 4-5 godina dok ne završimo sve. Da. Znači, da probamo da napravimo, nama ovaj deo, deonica Bački Breg, Sombor nam mnogo znači za Sombor, za Somborce i za odlazak i u Mađarsku i u Beč i gde god hoćete. Ali nam smisao dobija sve kada uradimo ovo do Kljajićeva, jer tada dobija mnogo i Beograd i Novi Sad. Svi oni dolaze i u sam Sombor, i time i Sombor dobija. I naravno, ovaj deo prometa ovde, uradili smo dobar put. I svuda, i ovde je dobar put, stvarno se vidi da smo, Drobnjak, vidi se da su Putevi Srbije dobar posao obavili. Svuda sam prošao, stvarno. U Banatu ima još mnogo problema, a ovo ovde sam video, stvarno je dobro. Ali ako uradimo to brzo i ako odmah možete da uzmete taj deo da radimo – rekao je predsednik na početku obilaska.

Predsednik je zatim detaljno objasnio kuda će saobraćajnica prolaziti.

– Pogledajte ovaj Osmeh Srbije kako smo ga nazvali, ovde na severu dužina je ukupno, a vi mi ispravite, 185,5 kilometara, 185,5 kilometara, od Bačkog Brega do Srpske Crnje, na granici sa Rumunijom, prema Žombolju. Strašno je važan, on vam povezuje zapadnu Bačku, severnu Bačku, severni deo južnobačkog okruga i severni Banat, čak i srednji Banat, Novi Bečej je srednji Banat. Dakle, a Srbobran i Bečejska opština su Južnobački okrug. Najveći deo okruga vojvođanskih Osmeh Srbije povezuje. Jedino što ne prolazi kroz Srem i kroz južni Banat, kroz sve ostale okruge od suštinskog je značaja. Do ovde smo potpisali, radi se projekat do Srbobrana. Ovde vam je autoput koji vam ide Mali Iđoš, Melenci, Feketić, dakle i tu prolazi, tu ga sečemo posle Vrbasa i izlazimo na Srbobran. Dakle, imamo direktnu vezu sa glavnim autoputem koji spaja Beograd i Budimpeštu. Tih 94 kilometra su u ovom trenutku prioritet, ali moramo da napravimo da ne budu prioritet, već da jednako brzo moramo da završimo i ovaj drugi deo, zato što nam to može da dovede brojne investitore i u Novi Bečej, Bočar, Miloševo, Kikindu, Bečej i tako dalje – rekao je Vučić.

Ukupna dužina brze saobraćajnice IB reda, granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran – Bečej – Novi Bečej – Kikinda – granični prelaz sa Rumunijom (Srpska Crnja) je 185,5 kilometara, a projektovana je za brzinu od 100 kilometara na sat.

Ukupna površina obuhvata prostornog plana je veća od 11.000 hektara i podeljena je na dva sektora i osam deonica.

Okvirni komercijalni Ugovor potpisan je sa azerbejdžanskom kompanijom Azvirt za pet deonica u dužini od 94,2 km od Bačkog Brega, preko Sombora, Kljajićeva, Sivca, Crvenke, Kule, Vrbasa do Srbobrana,

Potpisan je i Ugovor o projektovanju i izvođenju radova za prvih 23 kilometra ove saobraćajnice.

Navedeni ugovori potpisani su 18. marta ove godine u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića, navode iz Koridora Srbije.

Na predmetnim deonicama brze saobraćajnice planirana je izgradnja 11 petlji, 32 mosta, 34 nadvožnjaka, 12 propusta. Takođe, planirana je izgradnja i tri površinske kružne raskrsnice.

Na Deonici 1 (GP Bački Breg- Sombor) trenutno se izvode radovi na skidanju humusa, iskopu materijala na lokacijama gde su predviđeni useci, uređenje podtla, radovi na izradi nasipa, kao i radovi na izradi sloja posteljice.

Realizacijom projekta izgradnje predmetne saobraćajnice, saobraćajno-geografski položaj grada Sombora i grada Kikinde, opština Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja i Novog Bečeja, biće unapređeni u značajnoj meri, što će usloviti njihov brži i efikasniji razvoj.

Područja koja prirodno gravitiraju novoj saobraćajnici su i opštine Apatin, Odžaci, Bačka Palanka, Ada i Nova Crnja.

Izgradnja brze saobraćajnice pozitivno će uticati na međusobnu saobraćajnu povezanost opština i regionalnih centara AP Vojvodine, ali i na bolju povezanost zapadnobačkog i severnobanatskog okruga sa auto-putem E75, a time i sa Novim Sadom, Beogradom i ostalim delovima Srbije.

Izgradnjom ove saobraćajnice ostvariće se kraća veza AP Vojvodine sa Mađarskom (granični prelaz Bački Breg) i Rumunijom (granični prelaz Srpska Crnja) što u širem smislu predstavlja i značajnu povezanost čitavog područja u međunarodnom smislu.

(Pančevac/TV Pink)