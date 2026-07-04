Obeležava se stradanje Srba u Bratuncu: Porfirije predvodi litiju nakon poruke mira

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije predvodi litiju koja je krenula od Hrama Uspenja Presvete Bogorodice do groblja u Bratuncu, gde će služiti parastos za 3.267 ubijenih Srba sa područja srednjeg Podrinja i Birča.

U litiji su predsednik Republike Srpske Siniša Karan, predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, izaslanik srpskog člana Predsedništva BiH Boško Tomić, kao i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Učesnici litije su i ministri u Vladi Republike Srpske, narodni poslanici, predstavnici Srba u zajedničkim institucijama, vlada Srbije i Crne Gore, Trećeg pešadijskog (Republika Srpska) puka Oružanih snaga BiH, načelnici opština iz Srednjeg Podrinja i Birča i drugih lokalnih zajednica u Srpskoj, veliki broj arhijereja, sveštenstva i vernika, prenosi RTRS.

Prethodno je patrijarh srpski služio Svetu arhijerejsku liturgiju u Hramu Uspenja Presvete Bogorodice uz sasluženje Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita dabrobosanskog Hrizostoma i više arhijereja Srpske pravoslavne crkve.

Patrijarh je poručio da je pravoslavna vera “lična karta” srpskog naroda i temelj njegovog identiteta kroz vekove.

– Pravoslavna vera nas uobličava krov vekove. U njoj smo se izgrađivali, u njoj prepoznajemo sebe i u njoj drugi vide ko smo mi. Pravoslavna vera je učinila da naš narod bude dostojan Hrista – rekao je patrijarh Porfirije u besedi nakon liturgije u porti Hrama Uspenja Svete Bogorodice u Bratuncu, prenela je Srna.

Patrijarh je istakao da je srpski narod kroz istoriju prolazio kroz brojna iskušenja, ali da, kako je naveo, nije izgubio svoje duhovno i nacionalno biće.

On je istakao da su Srbi kroz istoriju gradili kulturne i duhovne vrednosti priznate i u svetu, uključujući i svetinje pod zaštitom Uneska.

– Toliko je naših svetinja pod zaštitom Uneska, a to znači da je i svet prepoznao da su tu pravda, mir i ljubav – rekao je on.

Patrijarh je poručio i da oni koji čuvaju svoju veru i identitet često nisu “svuda prihvaćeni”, ali, kako je naveo, ostaju verni istini, pravdi i Jevanđelju.

– Nismo uvek prihvaćeni svuda, zato što nećemo da se odreknemo svog duhovnog identiteta – rekao je Porfirije i dodao da je srpski narod opredeljen za put Svetog Save, koji podrazumeva, kako je naveo, “spremnost na žrtvu i život po hrišćanskim vrednostima”.

– Znamo da je jedino važno da Bogu budemo mili i da ćemo idući njegovim putem moći da ga slavimo i da budemo zajedno sa njim u večnosti – rekao je patrijarh Porfirije.

On je danas u Bratuncu služio svetu liturgiju i pomen Srbima postradalim pre trideset i četiri godine u Birču i Srednjem Podrinju.

U Republici Srpskoj danas je Dan žalosti povodom obeležavanja više od tri decenije od stradanja 3.267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču.

Dodik: “Sve je učinjeno da prestanemo da pamtimo”

Predsednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da se iz Bratunca šalje poruka mira, sabornosti, okupljanja i pamćenja.

– Moramo prestati da budemo naivni, jer je uništavanje Srba na ovim prostorima bilo projekat – rekao je Dodik na ceremoniji obeležavanja godišnjice stradanja Srba u Podrinju, koje se ove godine održava pod sloganom “U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide”, prenosi RTRS.

On je ocenio da je sve je učinjeno da Srbi prestanu da pamte.

– Sve je učinjeno da prestanemo da pamtimo. Ovde su istinski neprijatelji bili Muslimani koji su takođe stradali, ali je stradanje bilo proporcijalno i adekvatno broju stanovnika. Stranci to nikada nisu prihvatili – rekao je Dodik i naglasio da je pokrenuta priča o stradanju muslimana u Srebrenici kako se stradanja Srba ne bi pominjala.

Dodik je ukazao da je Dejtonski mirovni sporazum došao u vreme najvećih laži.

– Američka politika je govorila o 300.000 ljudi koje su ubili Srbi, što se pokazalo da nije istina. Stradalo je oko 65.000 muslimana. Ubijeno je i više od 40.000 Srba. Proporcijalan je broj poginulih u odnosu na broj stanovnika – rekao je Dodik i zapitao se ko ruši BiH.

On je rekao da “sve što radimo zavisi od naroda”.

– Sve što radimo zavisi od naroda. Ako narod ima volju, Republika Srpska će postajati. Sada je malo lakše jer američka administracija razmišlja malo drugačije – rekao je Dodik.

Stevandić: “Cilj je revizija istorije da se ne zaborave zločini”

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da se iz Podrinja danas šalje poruka sabornosti kojoj cilj nije mržnja.

– Cilj je revizija istorije da se ne zaborave zločini. Ovde su zaklane cele porodice, ubijana deca. To je dovelo do rata. Bratunac postaje mera našeg samopoštovanja. Naše žrtve se neće izbrisati. Svi racionalni ljudi to razumeju, ali nema svako hrabrosti da se sa tim suoči. Moramo ih naterati da se suoče kao što su nas suočavali sa lažima – rekao je Stevandić na ceremoniji obeležavanja godišnjice stradanja Srba u Podrinju koja se ove godine održava pod sloganom “U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide”, prenosi RTRS.

On je rekao da je “srpski narod predan istini i Bogu” i neće zaboravljati, poručivši da zločinci ne mogu da se pomešaju sa žrtvama.

– Ne mogu isto da se tretiraju oni koji su ubijali civile i oni koji su ubijali u ratnom sadejstvu. Mi tuđe zastave nismo palili kao što su oni naše, niti smo drugima poturali tuđe zastave pod nos kao oni nama na utakmicama. To iživljavanje nad simbolima mora da prestane. Srpska radi na svojoj istoriji – rekao je Stevandić i poručio da je “srpski narod izdržao”.

On je zaključio da bez samopoštovanja nema budućnosti, a to se, kako je istakao, najbolje pokazuje njegovanjem sećanja na žrtve.

(RTRS)