20. VinoFest oborio sve rekorde: Proglašeno i najbolje vino

U organizaciji Turističke organizacije Vršac, a pod pokroviteljstvom Grada Vršca, održana je jedna od najznačajnijih manifestacija u Srbiji i regionu

Jubilarni 20. VinoFest, jedna od najznačajnijih vinskih manifestaciji u Srbiji i regionu, održan je u Vršcu uz rekordan broj izlagača. Manifestaciju je svečano otvorila gradonačelnica Vršca, Dragana Mitrović, prenosi RTV Pančevo.

U organizaciji Turističke organizacije Vršac, a pod pokroviteljstvom Grada Vršca, održana je jedna od najznačajnijih manifestacija u Srbiji i regionu – jubilarni 20. po redu VinoFest. Manifestaciju je svečano otvorila gradonačelnica Vršca, Dragana Mitrović, i istakla da je ovogodišnji VinoFest oborio sve dosadašnje rekorde.

Ove godine, VinoFest se održao u Gradskom parku, na mestu gde su početkom dvadesetog veka održana dva velika međunarodna sabora vinogradara i vinara. Prema rečima Aleksandra Daskalova, predsednika TO Vršac, održavanje manifestacija u Gradskom parku predstavlja vraćanje korenima.

Vinarija Filipovski iz Jabuke takođe se predstavila na ovoj manifestaciji. Nenad Filipovski istakao je da učestvuju na VinoFestu peti put za redom, kao i da je od izuzetnog značaja biti deo ovakvih manifestacija.

Pored svečanog dela programa, posetioci su mogli da uživaju u bogatoj gastronomskoj ponudi, muzičkom programu i mnogim pratećim sadržajima. Dobitnik najvećeg priznanje festivala, titule „Najbolje vino festivala VinoFest 2026“, ponelo je vino Grašac beli Kosović 2025, Porodične vinarije MK Kosović iz Sremskih Karlovaca.