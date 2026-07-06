Mesec češke kulture u Vršcu: Od izložbe UNESKO nasleđa do festivala „Banatska noć“

Kulturno umetničko prosvetno udruženje „Češka beseda“ iz Vršca, uz tehničku podršku Kulturnog centra Vršac, organizovaće 9. i 10. jula manifestaciju „Mesec češke kulture“.

U četvrtak 9. jula, u okviru manifestacije u Domu vojske biće otvorena izložba „Češko nasleđe Uneska“, koja predstavlja bogatstvo kulturne i istorijske baštine Češke Republike upisane na Uneskovu listu svetske kulturne i prirodne baštine.

Kroz fotografije i informativne panele posetioci će imati priliku da upoznaju najznačajnije spomenike, istorijske gradove, tradicije i kulturna dobra koja svedoče o vekovnom razvoju češke kulture i identiteta. Izložba pruža jedinstven uvid u izuzetne vrednosti koje su prepoznate i zaštićene kao deo svetskog nasleđa.