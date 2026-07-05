Pančevo Hronika

PU Pančevo: Kod Vrščanina pronađeni kokain, amfetamin i marihuana

10:26

05.07.2026

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Foto: PU Pančevo

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu protiv S. T. (1996) iz Vršca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.
Kriminalistička policija je u Vršcu, pregledom osumnjičenog i stana u kome boravi, pronašla oko 72 grama praha za koji se sumnja da je kokain, oko 1,2 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, i oko 460 grama praha za koji se sumnja da je amfetamin.

 

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