PU Pančevo: Kod Vrščanina pronađeni kokain, amfetamin i marihuana

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu protiv S. T. (1996) iz Vršca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Kriminalistička policija je u Vršcu, pregledom osumnjičenog i stana u kome boravi, pronašla oko 72 grama praha za koji se sumnja da je kokain, oko 1,2 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, i oko 460 grama praha za koji se sumnja da je amfetamin.