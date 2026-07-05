PU Pančevo: Kod Vrščanina pronađeni kokain, amfetamin i marihuana

Nova sala za fizičko u Vračev Gaju
14:00
05.07.2026
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu protiv S. T. (1996) iz Vršca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.
Kriminalistička policija je u Vršcu, pregledom osumnjičenog i stana u kome boravi, pronašla oko 72 grama praha za koji se sumnja da je kokain, oko 1,2 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, i oko 460 grama praha za koji se sumnja da je amfetamin.
14:00
05.07.2026
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05.07.2026
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30.06.2026
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30.06.2026
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Predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar posetila je Osnovnu školu „Marko Stojanović“ u Vračev Gaju, gde su uspešno završeni radovi na kompletnoj rekonstrukciji poda u sali za fizičko vaspitanje
14:00
05.07.2026
13:00
05.07.2026
U organizaciji Turističke organizacije Vršac, a pod pokroviteljstvom Grada Vršca, održana je jedna od najznačajnijih manifestacija u Srbiji i regionu
10:00
05.07.2026