Neki zbog uštede struje prave veliku grešku – isključivanje tri uređaja nije dobra ideja

U želji da uštede električnu energiju ili zaštite uređaje od mogućih kvarova, mnogi imaju naviku da po završetku korišćenja izvuku utikač iz utičnice. Međutim, stručnjaci upozoravaju da to nije uvek dobra ideja. Kod pojedinih uređaja naglo prekidanje napajanja može prekinuti važne procese u pozadini, skratiti njihov radni vek ili izazvati probleme pri sledećem uključivanju.

Evo koja tri uređaja je bolje ostaviti priključena na struju i gasiti ih na način koji je predvideo proizvođač.

Štampač

Iako deluje kao uređaj koji miruje kada se ne koristi, štampač prilikom gašenja preko dugmeta obavlja nekoliko važnih radnji. Završava radni ciklus i priprema se za stanje mirovanja.

Ako se umesto toga jednostavno isključi iz utičnice, taj proces se prekida. Pri narednom uključivanju štampač može pokrenuti dodatno čišćenje glava za štampanje, što često znači i veću potrošnju mastila.

Internet ruter

Ruter je danas mnogo više od uređaja koji obezbeđuje internet. Na njega su često povezani televizori, računari, pametni kućni uređaji, sigurnosne kamere i telefoni.

Njegovo često isključivanje iz struje može usporiti ponovno uspostavljanje internet veze ili izazvati probleme sa uređajima koji zavise od stabilne mreže. Naravno, povremeno restartovanje rutera može biti korisno kada postoje problemi sa vezom, ali svakodnevno izvlačenje kabla iz utičnice nije preporučljivo, piše Nova.

OLED televizor

Ako imate OLED televizor, možda niste ni svesni da on nakon gašenja nastavlja da radi u pozadini. Naime, ovi modeli automatski pokreću proces osvežavanja piksela koji pomaže da se očuva kvalitet slike i smanji mogućnost trajnog zadržavanja prikaza na ekranu.

Ako televizor odmah isključite iz struje, taj proces se prekida, što dugoročno može uticati na performanse panela.

Kako je najbolje gasiti uređaje?

Stručnjaci savetuju da se svi elektronski uređaji, kada god je to moguće, isključuju pomoću dugmeta za gašenje, a ne izvlačenjem utikača iz utičnice. Na taj način uređaj može da završi procese predviđene za bezbedno gašenje, što doprinosi njegovom pouzdanijem radu i dužem veku trajanja, piše City Magazine.

Naravno, uređaje je i dalje preporučljivo isključiti iz struje tokom grmljavine, dužeg odsustva iz kuće ili kada postoji rizik od prenapona u električnoj mreži.