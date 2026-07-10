Vršac nagradio najbolje: Svečano uručena priznanja đacima generacije i najuspešnijim studentima

VRŠAC – U Kongresnoj dvorani Centra „Milenijum“ održana je tradicionalna svečana dodela nagrada najuspešnijim učenicima i studentima sa teritorije Grada Vršca.

Lokalna samouprava je i ove godine odala priznanje đacima generacije svih osnovnih, srednjih i mešovitih škola. Nagrađeni su i učenici koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim i međunarodnim takmičenjima, kao i uspešni studenti sa izuzetnim akademskim rezultatima.

Dobitnicima su uručene nagrade koje se sastoje od novčanog dela, vrednih knjiga u izdanju „Službenog glasnika“ i sezonskih propusnica za Gradski bazen u Vršcu. Priznanja je uručila gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović.

Obrazovanje kao najvažniji prioritet

Gradonačelnica je u svom obraćanju istakla da su rad, znanje i posvećenost mladih postavili visoke standarde u lokalnoj zajednici.

„Danas smo se okupili da odamo priznanje onima koji su svojim znanjem, radom i posvećenošću pokazali da se trud uvek prepoznaje i vrednuje. Današnja priznanja predstavljaju krunu jednog važnog perioda vašeg školovanja, ali istovremeno i podsticaj da nastavite da postavljate nove ciljeve i pomerate sopstvene granice. Grad Vršac će i u godinama koje dolaze nastaviti da ulaže u obrazovanje, jer znamo da su škole, učenici i studenti najveća snaga svake društvene zajednice. Želim vam da ostanete radoznali, uporni i hrabri, da nikada ne prestanete da učite i da svaki novi uspeh bude samo korak više ka ostvarenju vaših snova“, poručila je u svom govoru gradonačelnica Mitrović.

Kruna uspešne školske godine

Nakon zvaničnog obraćanja usledila je pojedinačna dodela nagrada. Priznanja su najpre uručena đacima generacije, potom talentovanim učenicima sa republičkih i međunarodnih takmičenja, dok su na kraju nagrađeni najbolji studenti iz oblasti prirodno-matematičkih, društveno-humanističkih, medicinskih, tehničko-tehnoloških nauka i umetnosti.

Svečanost, koja predstavlja dugogodišnju tradiciju Grada Vršca u prepoznavanju i podršci mladim talentima, završena je zajedničkom fotografijom svih nagrađenih sa gradonačelnicom.

(Grad Vršac)