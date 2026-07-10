Dudovi u Gradskom parku: Zaboravljeno blago

Nekada nije bilo sela u Banatu bez dugih redova dudova, a danas njihovu priču čuvaju samo retka stabla.

Svako ko je ovih dana prolazio kroz pančevački Gradski park, mogao je, pored muzeja i na još nekoliko mesta, da ugazi opale plodove tamnoljubičaste boje.

I dok stariji dobro znaju o čemu o kakvim voćkicama se radi, oni mlađi verovatno nemaju pojma da je reč o dudinjama.

A nekada gotovo da nije bilo banatskog sela u čijim se ulicama nisu nalazili redovi razgranatih dudova i tako pružali hlad tokom vrelih letnjih dana i hranili generacije dece slatkim plodovima.

Danas ih je mnogo manje, ali tamo gde su opstali, kao u Gradskom parku ili, recimo u Jabuci (na slici iznad), svakog leta podsete na neka sporija vremena.

Krajem juna i početkom jula sazrevaju dudinje – sitni plodovi belog, crnog i ređe crvenog duda.

Dovoljno je proći ispod krošnje pa da se zemlja zacrni ili pobeli od prezrelih plodova koje retko ko danas bere.

Nekada je, međutim, bilo sasvim drugačije; deca su se penjala na grane, vraćala kući umazanih ruku i usana, a domaćice od dudinja pravile sokove, slatko, pekmez, pa čak i rakiju.

Stariji Banaćani pamte da su dudovi imali i mnogo praktičniju ulogu.

Njihovo lišće bilo je osnovna hrana za svilene bube, pa je uzgoj duda bio važan deo razvoja svilarstva u Vojvodini tokom 18. i 19. veka.

Zbog toga su austrijske vlasti podsticale sadnju dudova širom Banata, pa su mnoga sela dobila čitave aleje ovih stabala.

Osim što daju ukusne plodove, dudovi su među najotpornijim drvećem, jer dobro podnose sušu, letnje žege i siromašno zemljište, pa bez većih problema dožive i više od jednog veka.

Mnogi primerci koji i danas krase banatska mesta posađeni su pre nekoliko decenija, a poneki su stariji i od svojih vlasnika.

Poslednjih godina raste interesovanje za dudinje i zbog njihovih nutritivnih svojstava.

Bogate su vitaminom C, gvožđem, vlaknima i antioksidansima, pa ih nutricionisti sve češće svrstavaju među takozvano „zaboravljeno voće“.

Ipak, u Banatu ih i dalje najviše jedu ptice, dok ljudi pored njih često prolaze ne zastajući.

Kao ovih dana u Gradskom parku, Jabuci, Starčevu i još ponegde…

(Pančevac/J. Filipović)

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