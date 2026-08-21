Sportska dešavanja Južni Banat

Vršac: Održano Državno prvenstvo u akvatlonu

11:00

21.08.2026

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Foto: FB/Grad Vršac

Vršac je sedmu godinu zaredom bio domaćin „Vršac Aquathlon Challenge Race-a“, koji je ove godine imao status Državnog prvenstva Srbije u akvatlonu. Na takmičenju je učestvovalo oko 120 takmičara, a pobede u apsolutnoj konkurenciji odneli su Maša Marković i Nemanja Ristić.
Organizator trke bio je Triatlon klub „Ahiles“ uz podršku Grada Vršca, koji planira da sledeće godine konkuriše za organizaciju Balkanskog prvenstva. Više informacija o rezultatima i takmičenju potražite na zvaničnom sajtu Triatlon kluba Ahiles.

Druga mesta osvojili su Natalija Šešlija i Čongor Borši, a treća Petra Vasilić i Petar Pavlović.

Nakon sedam uspešnih izdanja i organizacije nacionalnog šampionata, sledeća ambicija je još veća – kandidatura Vršca za domaćina Balkanskog prvenstva u akvatlonu.

(Pančevac)

Tagovi

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