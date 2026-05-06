POLEN U PANČEVU: Ko kaže da dudova nema

U nedelji od 27. aprila do 3. maja u vazduhu Pančeva detektovane su srednje koncentracije polena duda, pokazuju merenja pančevačkog Zavoda za javno zdravlje.

Za ovu sedmicu prognoziran je porast koncentracija polena graba, bukve, oraha, duda, četinara, trava i koprive, dok bi ostale vrste polena trebalo da budu u stagnaciji, osim polsen čempresa koji, po prognozi, treba da bude u opadanju.

Osobe koje su osetljive na polen drveća i trave treba blagovremeno da se konsultuju sa lekarom u vezi prevencije i terapije i da boravak na otvorenom planiraju u skladu sa prognozom prisustva alergenog polena u vazduhu, savetuje prim. doktorka Dubravka Nikolovski iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

Za 18. kalendarsku sedmicu za Pančevo su karakteristične visoke vrednosti polena duda, pokazuju poređenja merenja koje je sprovodio Zavod za javno zdravlje Pančevo od 2019. godine. Breza je uobičajeno za kraj maja već u odlasku a vrednosti koncentracija polena koprive su varirale od godine do godine.

Što se tiče ukupnih vrednosti polena svih biljaka, uglavnom drveća u ovo doba godine, koja je bitna i zbog čestog kumulativnog dejstva na alergičare. 2026. je u sredini.

POLEN U PANČEVU: Drveće i dalje intenzivno cveta