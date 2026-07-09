Otvorena izložba „Češko nasleđe Uneska“ u Vršcu: Najava i za muzički festival „Banatska noć“

U galeriji Doma vojske otvorena je izložba „Češko nasleđe Uneska“, koja predstavlja bogatstvo kulturne i istorijske baštine Češke Republike upisane na Uneskovu listu svetske kulturne i prirodne baštine.

Kroz fotografije i informativne panele posetioci imatu priliku da upoznaju najznačajnije spomenike, istorijske gradove, tradicije i kulturna dobra koja svedoče o vekovnom razvoju češke kulture i identiteta.

Izložba pruža jedinstven uvid u izuzetne vrednosti koje su prepoznate i zaštićene kao deo svetskog nasleđa.Izložba je organizovana u okviru manifestacije „Mesec češke kulture“, koju, uz tehničku podršku Kulturnog centra Vršac, realizuje Kulturno umetničko prosvetno udruženje „Češka beseda“ iz Vršca.

Nakon nastupa folklornog ansambla Tinečaci u okviru 27. MFF „Vršački venac“ i izložbe koja će moći da se pogleda do 19. jula, svakog radnog dana od 18 do 22 sata, u okviru manifestacije, 10. jula na gradskom trgu, od 19 časova, biće održan i muzički festival „Banatska noć 2026.“. Na festivalu će nastupiti pet bendova iz Češke, Rumunije i Srbije.