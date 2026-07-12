Nove informacije o velikoj pomoći države: Evo ko dobija 35.000, a ko 20.000 dinara

Penzioneri će biti najveći korisnici novog državnog paketa podrške građanima, vrednog oko 600 miliona evra, koji je najavio državni vrh. Od ukupnog iznosa, čak 377,2 miliona evra biće usmereno direktno na račune oko 1,66 miliona najstarijih građana Srbije!

Nema sumnje da će pomoć dobro doći i to u periodu kada je porodičan budžet prilično istanjem nakon odmora, a pred novu školsku godinu i pripremu zimice.

Više od 1,6 miliona penzionera u Srbiji moglo bi već početkom septembra da dobije jednokratnu novčanu pomoć države, iako je prvobitni plan bio da isplata počne krajem septembra ili početkom oktobra. Razlog za moguće pomeranje roka jesu bolji budžetski prihodi od očekivanih, pre svega od naplate PDV-a i akciza tokom juna, što je otvorilo prostor da pomoć građanima stigne ranije.

Penzioneri sa najnižim primanjima (do 31.092 dinara): Ova kategorija najstarijih sugrađana će dobiti najveću novčanu pomoć. Ova grupa obuhvata oko 459.000 ljudi, među kojima su i brojni poljoprivredni penzioneri, a na njihove račune biće uplaćeno po 35.000 dinara. Za mnoge od njih taj iznos predstavlja gotovo jednu i po mesečnu penziju.

Penzioneri sa primanjima od 31.092 do 56.851 dinara: U ovoj kategoriji je oko 548.060 sugrađana čija je penzija do nivoa prosečne. Njima je namenjena jednokratna pomoć od 27.500 dinara.

Penzioneri sa penzijama iznad proseka (preko 56.851 dinara): Treća grupa obuhvata 655.384 penzionera sa natprosečnim primanjima, kojima će država uplatiti po 20.000 dinara.

Novac stiže ranije?

Prema prvim najavama bilo je planirano da isplata počne krajem septembra ili početkom oktobra, ali su dobri rezultati državne kase promenili očekivanja.

Ministar finansija Siniša Mali i predsednik Aleksandar Vučić naveli su da su prihodi budžeta u junu premašili plan, što državi daje mogućnost da pomoć građanima isplati ranije, kako bi lakše prebrodili period kada tradicionalno rastu troškovi domaćinstava.

(Telegraf)