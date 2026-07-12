Kovačica i Padina: Bogat program tradicije, kulture i slovačkog nasleđa od 31. jula do 2. avgusta

KOVAČICA / PADINA – U Kovačici i Padini će se od 31. jula do 2. avgusta održati prva letnja uvertira pred velike slovačke svečanosti pod nazivom „Dani tradicije i kulture“ (izvorno: Predslávnostné dni Kovačica – Padina), pod prepoznatljivim sloganom „Tamo gde tradicija oživljava“.

Ovaj trodnevni događaj doneće izuzetno bogat kulturni, sportski, turistički i gastronomski program. Cilj manifestacije je da svim posetiocima predstavi lepotu slovačkih običaja i bogato kulturno nasleđe oba banatska mesta.

Petak rezervisan za „E-bike“ turu i obilazak znamenitosti

Program manifestacije počinje u petak, 31. jula, u 16 časova, kada je zakazana velika turistička „E-bike“ tura pod nazivom „Kulturna bogatstva Kovačice i Padine“. U organizaciji Opštine Kovačica, učesnici će na električnim biciklima obići najznačajnije lokalne tačke kulture i tradicije:

Spomen-kuću Martina Jonaša

Galeriju naive (insitne umetnosti)

Atelje umetničke porodice Nemček

Etno-kuću u Padini

Slovački etno-muzej „Petraš“

Šajbenov bunar

Masarykov dvor

Subota u znaku narodnog veselja i slovačkih specijaliteta

Subota, 1. avgust, biće u potpunosti posvećena tradiciji, sportu i gastronomiji. Jutro počinje u 10 časova Matičnim turnirom u kuglanju, u organizaciji Mesnog odbora Matice slovačke u Kovačici.

Popodnevni program od 17 časova donosi Izložbu ručnih radova (Udruženje žena Kovačica), kao i veliku Slovačku narodnu igranku. Gastronomski vrhunac dana počinje u 18 časova uz manifestaciju „Šakovo makovo“ i tradicionalni „Dan slovačkih čuvenih haluški sa vrhnjem i sirom“ (bryndzové halušky). Subotnji program kulminiraće velikim koncertom muzičke grupe „Sokoly“ iz Slovačke, koji počinje u 21 čas.

Nedelja za „Odjeke zavičaja“

Završni dan manifestacije, nedelja, 2. avgust, donosi svečani kulturno-umetnički program pod nazivom „Ozveny domova“ (Odjeci zavičaja). Program će se održati u Sportskom centru „Dolina“ u Padini sa početkom u 20 časova. Na sceni će nastupiti gosti iz Slovačke – Folklorni ansambl „Tekovčan“, kao i domaći Slovački kulturno-umetnički centar „Slnečnica“.

U organizaciji ovog velikog događaja učestvuju Opština Kovačica, Mesni odbor Matice slovačke Kovačica, Udruženje žena Kovačica, Memorijalni centar „Dr Janko Bulík“ i SKUS „Slnečnica“.

(Pančevac)