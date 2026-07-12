Zlatni uspesi i novi državni rekord: Jevtići pokorili Slovačku

Streličari iz Opova, otac i sin Dragiša i Matvej Jevtić, ostvarili su istorijski uspeh na međunarodnoj sceni. Oni su na dva vezana elitna takmičenja u Slovačkoj osvojili tri zlatne i jednu srebrnu medalju, uz oboren nacionalni rekord, prenosi Glas Opova.

Na četvrtoj etapi Centralnoevropskog kupa (CEC) u Viničnom, u organizaciji kluba Blue Arrows, Jevtići su demonstrirali apsolutnu dominaciju u ekstremnim uslovima. Uprkos jakom i promenljivom vetru, Dragiša Jevtić je osvojio zlatnu medalju u seniorskoj konkurenciji (olimpijski/zakrivljeni luk).

Isti uspeh ponovio je i mladi Matvej Jevtić, trijumfom u kategoriji do 18 godina (U18) u disciplini složeni luk.

Dan kasnije, na programu je bio prestižni i ekstremno zahtevni turnir WA1440. Ovaj format, koji važi za ultimativni test u streličarstvu, zahteva ispaljivanje 144 strele na četiri različite distance tokom samo jednog dana, uz konstantno prilagođavanje metama različitih prečnika i vremenskim nepogodama.

Upravo na ovom turniru zabeležen je rezultat sezone. Matvej Jevtić je osvojio zlato u kategoriji U15 (složeni luk) i sa 1381 osvojenim krugom postavio novi državni rekord Srbije, čime je potvrdio status jednog od najperspektivnijih mladih streličara Evrope.

Izuzetan nastup upotpunio je Dragiša Jevtić osvajanjem srebrne medalje među seniorima. On je do poslednje strele bio u trci za obaranje seniorskog državnog rekorda, koji mu je na kraju izmakao za svega tri kruga.

Ovim rezultatima, članovi Streličarskog kluba Pančevo nastavili su impresivan niz na međunarodnoj sceni, pozicionirajući Srbiju i svoju opštinu u sam vrh evropskog streličarstva.

(Glas Opova)