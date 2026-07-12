Pančevački Dom zdravlja dobio novu stomatološku opremu

U pančevačkom Domu zdravlja nastavlja se sa obnavljanem i upovinom novih aparata kako bi pacijenti imali što bolju zdravstvenu zaštitu.

Značajna sredstva su uložena u Stomatološku zdravstvenu zaštitu zahvaljući novu od Pokrajinske Vlade i Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo , Grada Pančeva i nešto novca je izdvojeno iz sopstvenih sredstava.

Nabavljene su 4 stomatološke stolice , 4 zubotehnička motora , peć za keramiku autoklav za sterilizaciju instrumenata i novi digitalni rendgen apara

.Zahvaljući novoj opremi biće brža dijagnostika , ulaganje u zubnu tehniku omogućiće skraćivanje vremena za protetske radove a sva oprema koja je nabavljena će značajno unaprediti kvalitet usluge , efikasnost , zadovoljstvo pacijenta i zaposlenih istakla doktorka Zorica Sokić direktorka Doma zdravlja.

(Vojvodjanski)