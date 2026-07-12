Međunarodni uspeh osnovaca iz Uzdina: Rad učenika u zvaničnoj selekciji festivala u Francuskoj

UZDIN – Učenici odeljenja VI-1 Osnovne škole „Sveti Georgije“ iz Uzdina ostvarili su izuzetan uspeh na međunarodnoj sceni, pošto je njihov zajednički umetnički rad uvršten u zvaničnu selekciju prestižnog festivala „CreaFest 2026“ u Francuskoj, prenosi RTV Kovačica.

Rad pod nazivom „L’Alchimie de l’homme“ (Alhemija čoveka) kreirali su talentovani učenici Marijana Spariosu, Tiberiju Spariosu, Marija Linca, Natalija Obađean, Mario Kondan, Raul Čebzan, Kristijan Novakov i Valentin Martinov. Oni su stvarali pod mentorstvom profesora istorije Branislava Tođera i profesorke francuskog jezika Sanje Sekošan.

Harmonija suprotnosti kroz dečje očiInspirisan ovogodišnjom temom festivala, „Harmonija suprotnosti“, rad uzdinskih osnovaca prikazuje dvojnost ljudske prirode.

Učenici su kroz umetnički izraz prikazali kako naizgled nespojive osobine – poput svetlosti i tame, smirenosti i strasti, razuma i emocija – mogu da egzistiraju u savršenoj međusobnoj ravnoteži. Ovim delom pokazali su visoku umetničku senzibilnost, maštovitost i duboko razumevanje teme.„CreaFest“ je poznati međunarodni festival koji kroz različite forme umetnosti promoviše kreativnost i međukulturni dijalog, okupljajući svake godine učesnike iz brojnih zemalja sveta.

Priznanje koje prelazi granice zemlje

Uvrštavanje rada u zvaničnu selekciju ove izložbe predstavlja ogromno priznanje za talenat uzdinskih đaka, ali i veliku promociju za samu školu i lokalnu zajednicu na međunarodnom nivou. Profesor i mentor Branislav Tođer izrazio je veliko zadovoljstvo ovim uspehom, istakavši da je pravo zadovoljstvo raditi sa decom koja svoje ideje pretvaraju u izuzetna umetnička dela i dokazuju da njihov talenat može biti prepoznat i visoko vrednovan i van granica Srbije.

(Pančevac)