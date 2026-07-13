Uvek mi je zadovoljstvo da dođem u južni Banat, u Vršac, jer nikad ne izneverite u gostoprimstvu, ni u energiji. Beskrajno sam vam zahvalan na tome i na svemu što ste uradili za svoju državu, rekao je na tribini sa oko 340 vršačkih penzionera direktor Republičkog fonda PIO, Relja Ognjenović.

On je istakao da su ovakvi susreti, koji su do sada održani u više od 40 mesta, jasan pokazatelj da su državi svi penzioneri podjednako važni, bez obzira na to gde žive.

Pomoć stiže za 30 do 60 dana i stop prevarama

Najvažnije nam je da čujemo potrebe penzionera i da probamo da rešimo njihove probleme i na lokalu i na republičkom nivou. U fokusu nam je predstavljanje paketa pomoći države, a ono što je jako važno jeste da ćemo tu pomoć isplatiti u roku od 30 do 60 dana, najavio je Ognjenović.

Direktor Fonda PIO je posebno naglasio zajedničku akciju sa Ministarstvom trgovine, Tržišnom inspekcijom i Inspektoratom za rad, čiji je cilj edukacija i zaštita najstarijih od neodgovornih kompanija koje ih varaju.

Prvi put ćemo napraviti centralni registar kompanija koje se bave takvim stvarima. Kada uočimo da određena firma pokušava da prevari penzionere, ona će biti javno prikazana kako bi najstariji bili zaštićeni. Fond PIO je već reagovao raskidom više od dve hiljade ugovora sa takvim kompanijama, a sa ovom borbom ne planiramo da stanemo, poručio je Ognjenović.

Vršac uvodi besplatan prevoz za sve penzionere

Dragana Mitrović, gradonačelnica Vršca, istakla je veliko zadovoljstvo zbog prilike da ugosti predstavnike Fonda PIO i izrazila zahvalnost na organizaciji ovog susreta.

Ovo je odlična prilika da penzioneri razmene mišljenja i postave direktna pitanja, kako bismo zajednički rešili sve probleme. Kao lokalna samouprava, pružamo maksimalnu podršku udruženjima penzionera, a godinama tradicionalno organizujemo i zajedničke izlete, izjavila je Mitrović.

Ona je tom prilikom najavila i jednu od najvažnijih lokalnih mera podrške koja stupa na snagu uskoro.

Država u ovom trenutku pruža snažnu podršku najstarijima, a što se tiče lokalnog nivoa, sa ponosom najavljujem da od ove jeseni, sa uvođenjem javnog prevoza, obezbeđujemo potpuno besplatan prevoz za sve penzionere sa teritorije Vršca. Naše penzionere duboko poštujemo i divimo im se, jer su čitav svoj radni vek posvetili izgradnji našeg grada, naglasila je gradonačelnica.

Penzioneri su tribinu shvatili kao ozbiljnu priliku da saznaju sve što ih interesuje, pa su se pitanja iz oblasti penzijskog osiguranja samo ređala, na obostrano zadovoljstvo domaćina i gostiju.

(Fond PIO)