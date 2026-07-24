Ovo je najsrećniji dan za vaš horoskopski znak od 27. jula do 2. avgusta

Pred nama je uzbudljiva letnja sedmica koja donosi specifične astrološke aspekte, a zvezde su za svaki znak Zodijaka odredile po jedan datum kada će sreća i kosmička energija biti na vrhuncu.

Bilo da planirate važan poslovni sastanak, sudbonosni izlazak ili donošenje velike životne odluke, zabeležite dan u kojem vam je uspeh praktično zagarantovan.

Evo koji je najsrećniji dan za vaš znak u periodu od 27. jula do 2. avgusta:

Ovan (21. mart – 19. april): Sreda, 29. jul – Savršen trenutak za finansijske pregovore i pokretanje inicijative koja već dugo odlažete.

Bik (20. april – 20. maj): Petak, 31. jul – Venera vam donosi neverovatnu harizmu i idealnu priliku za harmonizaciju partnerskih odnosa.

Blizanci (21. maj – 20. jun): Ponedeljak, 27. jul – Početak nedelje donosi vam nalet kreativnosti i sjajne vesti vezane za posao.

Rak (21. jun – 22. jul): Četvrtak, 30. jul – Dan kada vaša intuicija dostiže maksimum, idealan za donošenje važnih ličnih odluka.

Lav (23. jul – 22. avgust): Subota, 1. avgust – Prvi dan novog meseca stavlja vas u centar pažnje i donosi nezaboravne trenutke u ljubavi.

Devica (23. avgust – 22. septembar): Utorak, 28. jul – Izuzetno produktivan dan u kojem rešavate komplikovane administrativne ili poslovne probleme.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar): Petak, 31. jul – Dan ispunjen društvenim aktivnostima, idealan za nova poznanstva i flert.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar): Sreda, 29. jul – Moćan energetski dan koji vam donosi preokret na profesionalnom planu i priznanje za rad.

Strelac (22. novembar – 21. decembar): Nedelja, 2. avgust – Kraj nedelje donosi vam preko potreban unutrašnji mir, ali i iznenadnu inspiraciju za putovanje.

Jarac (22. decembar – 19. januar): Četvrtak, 30. jul – Stabilni aspekti vam omogućavaju da uspešno privedete kraju dugoročne materijalne planove.

Vodolija (20. januar – 18. februar): Ponedeljak, 27. jul – Otvaraju vam se nova vrata kroz neobične ideje i neočekivane kontakte sa uticajnim ljudima.

Ribe (19. februar – 20. mart): Subota, 1. avgust – Dan stvoren za umetnost, emocije i duboko povezivanje sa voljenom osobom.

(Društvene mreže)