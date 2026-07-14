Telekom Srbija u elitnom društvu: Postala član najveće svetske alijanse protiv piraterije

Telekom Srbija Grupa postala je novi član najveće svetske koalicije za borbu protiv digitalne piraterije – Alijanse za kreativnost i zabavu (Alliance for Creativity and Entertainment – ACE), objavila je danas organizacija sa sedištem u Vašingtonu.

Članstvo Telekom Srbija Grupe dodatno će ojačati napore Alijanse u zaštiti autorskih prava i razvoju legalnog digitalnog tržišta u jugoistočnoj Evropi, ali i doprineti globalnoj saradnji kompanija iz oblasti medija, telekomunikacija i tehnologije, navodi se u saopštenju ACE.

Izvršna potpredsednica Alijanse za kreativnost i zabavu (ACE) Larisa Knab ocenila je da će pristupanje Telekom Srbija Grupe ojačati borbu protiv digitalne piraterije u regionu.

„Kompanije sa snažnim regionalnim prisustvom, poput Telekom Srbija Grupe, donose dragoceno tržišno iskustvo, dok njihova dvostruka uloga – velikog pružaoca digitalnih usluga i sve značajnijeg vlasnika prava na kvalitetan medijski sadržaj – predstavlja važan doprinos ACE koaliciji“, navela je Knab.

Generalni direktor Telekom Srbija Grupe Vladimir Lučić izjavio je da je inovacija ključni deo strategije razvoja kompanije i da partnerstvo sa Alijansom predstavlja prirodan nastavak napora na zaštiti kreativnog sadržaja i razvoju digitalnog ekosistema.

„Naš rast više nije ograničen samo na telekomunikacione usluge. Razvijamo digitalne servise, ulažemo u nove tehnologije, sopstvenu produkciju i sadržaje koji imaju potencijal da dosegnu međunarodnu publiku“, naveo je Lučić.

Telekom Srbija Grupa je, kako navodi ACE, vodeća telekomunikaciona i medijska kompanija u regionu koja pruža usluge povezivanja, multimedije i digitalnih servisa na 15 tržišta.

Kompanija ima više od 14 miliona korisnika i poslednjih godina proširila je poslovanje izvan tradicionalnih telekomunikacionih usluga, postavši značajan investitor u televizijski, filmski i sportski sadržaj, kao i u njihovu produkciju i distribuciju.

Kompanija je poslednjih godina značajno proširila poslovanje, ulažući u razvoj digitalnih servisa, televizijskog i filmskog sadržaja, sportskih prava i sopstvene produkcije.

Time je Telekom Srbija Grupa, dodaje ACE, postala ne samo distributer sadržaja već i važan vlasnik prava na premium medijske sadržaje sa regionalnim i međunarodnim potencijalom.

ACE okuplja velike kompanije iz oblasti zabave, medija i tehnologije sa ciljem suzbijanja ilegalne distribucije filmova, serija, sportskih prenosa i drugog digitalnog sadržaja.

Organizacija sarađuje sa vlasnicima prava, tehnološkim kompanijama i institucijama za sprovođenje zakona širom sveta.

Telekom Srbija Grupa će pristupanjem Alijansi dobiti pristup međunarodnoj mreži za razmenu informacija, koordinaciju aktivnosti protiv piraterije i saradnju sa partnerima iz medijskog i tehnološkog sektora, dok će istovremeno doprineti boljoj zaštiti digitalnog sadržaja u jugoistočnoj Evropi, navodi ACE na svojoj veb-stranici.

Učešćem u ovoj organizaciji Telekom Srbija Grupa dodatno jača poziciju regionalnog lidera u oblasti digitalnih usluga i medija, dok istovremeno štiti ulaganja u premium sadržaj, sportske prenose i sopstvene produkcijske projekte.

(24sedam)