Macut i Lončar u mobilnoj ambulanti u Velikom Selu pregledaju pacijente

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut obišao je danas mobilnu ambulantu u Velikom Selu u Beogradu, gde je sa ministrom zdravlja dr Zlatiborom Lončarom obavio niz preventivnih pregleda meštana.

Macut je rekao da je iz republičkog budžeta obezbeđeno 225 miliona dinara za nabavku prvih deset mobilnih ambulanti, koje su opremljene savremenom medicinskom opremom, uključujući EKG aparat, ultrazvuk i druge dijagnostičke aparate i laboratoriju, kako bi građani mogli da dobiju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu u svom mestu.

Prema njegovim rečima, neposredan kontakt sa pacijentima još jednom je potvrdio koliko je važno da zdravstvene usluge budu dostupne svima, posebno stanovnicima udaljenih i ruralnih sredina.

Mobilne ambulante predstavljaju važan iskorak upravo u tom pravcu, istakao je premijer i ukazao na to da je cilj da građani ne putuju kilometrima kako bi stigli do lekara, već da preventivne i lekarske preglede, kao i dijagnostiku, dobiju u mestima gde žive.

Macut je napomenuo da je u Veliko Selo došao pre svega kao lekar, ali i kao predsednik Vlade koji veruje da zdravstvena zaštita mora biti dostupna svakom čoveku, bez obzira na to gde živi.

Nastavićemo da ulažemo u zdravstvenu infrastrukturu, opremu, zdravstvene radnike i preventivne programe, jer je zdravlje građana naš najvažniji prioritet, dodao je predsednik Vlade i najavio da će naredna mobilna ambulanta biti otvorena u Smederevskoj Palanci.

Lončar je rekao da je svrha mobilnih ambulanti da se odgovori na potrebe građana koji ne žive blizu urgentnih i kliničkih centara i bolnica, da se njihovi zdravstveni problemi otkriju na vreme i oni upute na dalje lečenje.

Ministar je, u prilog tome, istakao da je nekim pacijentima danas ustanovljena dijagnoza i da će neki od njih lečenje odmah nastaviti u bolnicama.

(Vlada Srbije)