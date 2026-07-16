Horor u Vršcu: Devojku polila kiselinom pa je tukla motkom!

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Dvadesetogodišnja devojka povređena je u Vršcu nakon što ju je, posle verbalnog sukoba u ulici u kojoj žive, komšinica polila kiselinom za toalet, a potom napala i motkom dok je žrtva pokušavala da se odbrani, saznaje „Blic“.
Povređena devojka je, prema nezvaničnim informacijama, zadobila lake telesne povrede, a policija je odmah intervenisala i privela osumnjičenu.
Kako prenosi ovaj medij, utvrđeno je da je napadačica dugogodišnji duševni bolesnik, zbog čega je odmah prevezena u psihijatrijsku bolnicu.
Protiv nje će biti podneta krivična prijava, dok će nadležno tužilaštvo doneti odluku o daljem postupku i eventualnom izricanju mera obaveznog lečenja.
(Blic)
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