Horor u Vršcu: Devojku polila kiselinom pa je tukla motkom!

Dvadesetogodišnja devojka povređena je u Vršcu nakon što ju je, posle verbalnog sukoba u ulici u kojoj žive, komšinica polila kiselinom za toalet, a potom napala i motkom dok je žrtva pokušavala da se odbrani, saznaje „Blic“.

Povređena devojka je, prema nezvaničnim informacijama, zadobila lake telesne povrede, a policija je odmah intervenisala i privela osumnjičenu.

Kako prenosi ovaj medij, utvrđeno je da je napadačica dugogodišnji duševni bolesnik, zbog čega je odmah prevezena u psihijatrijsku bolnicu.

Protiv nje će biti podneta krivična prijava, dok će nadležno tužilaštvo doneti odluku o daljem postupku i eventualnom izricanju mera obaveznog lečenja.

(Blic)