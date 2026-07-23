Danas se sećamo Svetih 45 mučenika iz Nikopolja: Simbol nepokolebljive vere i duhovne postojanosti

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju praznik Svetih 45 mučenika iz Nikopolja, koji su stradali početkom 4. veka u Jermeniji tokom surovih progona hrišćana za vreme vladavine cara Licinija.

Ova grupa vernika, među kojima su bili i veoma ugledni ljudi tadašnjeg društva, odbila je da se odrekne svoje vere uprkos pretnjama smrću i strašnim torturama. NJihova odlučnost i svesno podnošenje žrtve pred licem smrti ostavili su neizbrisiv trag u hrišćanskoj istoriji, pružajući snagu i inspiraciju mnogim generacijama hrišćana.

Prema narodnom predanju i crkvenom učenju, ovi mučenici su pretrpeli teške muke pre nego što su pogubljeni. Njihovo stradanje postalo je trajni simbol borbe protiv nepravde i ugnjetavanja, kao i snažan podsetnik na važnost očuvanja duhovnih vrednosti i dostojanstva.

Narodni običaji i odlazak u hram

Vernici širom Srbije i sveta ovaj praznik obeležavaju prisustvom na svetim liturgijama i molitvama. U crkvama se služe svečane službe tokom kojih se verni narod priseća žrtve jermenskih stradalnika i moli za snagu u suočavanju sa svakodnevnim životnim izazovima.

Pravoslavna crkva kroz obeležavanje ovog datuma šalje poruku o važnosti hrabrosti i duhovne postojanosti. Stari običaj nalaže da bi na ovaj dan valjalo posetiti crkvu, upaliti sveću i u tihoj molitvi se setiti primera ovih hrabrih ljudi koji su u najtežim trenucima ostali verni svojim idealima.

(Pančevac/SPC)