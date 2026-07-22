Dečak (10) povređen u nesreći u Crnoj Gori prebačen u KC Niš

Desetogodišnji dečak koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, danas je avionom Vlade Srbije prebačen u Niš, gde je trenutno na pregledima u Univerzitetskom kliničkom centru.

Avion je sleteo nešto pre 12 sati, a uskoro se očekuje zvanično saopštenje te zdravstvene ustanove.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović jutros je saopštio da se zdravstveno stanje dečaka poboljšalo i da je izašao iz kome.

„Vest dana jeste novi prelet aviona Vlade Republike Srbije da se preveze mladi Danilo koji je veliki borac. Bio je u komi, izašao je iz kome i danas bi trebalo da bude prevezen u Klinički centar Niš“, rekao je Pavlović za Juronjuz.

On je istakao da je srećan što će se dečak vratiti u Srbiju i svojoj porodici.

„Presrećan sam što će i on da se vrati u našu Srbiju i što će moći da se vrati svojoj porodici“, naveo je gradonačelnik Niša.

Prošle nedelje u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori stradala je dvadesetjednogodišnja devojka iz Niša, zbog čega je Grad Niš proglasio Dan žalosti. Vlada Srbije i Grad Niš tada su obezbedili avion za prevoz povređenih državljana Srbije.

Kako je ranije saopšteno, dečak je skinut sa mehaničke ventilacije u svesnom je stanju i razgovara sa lekarima.

Upravo iz medicinskih razloga nije transportovan iz Crne Gore kada i ostali povređeni u teškoj saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci, koji su avionom Vlade Srbije ranije stigli u Niš.

U saobraćajnoj nesreći 12. jula na magistralnom putu Kotor – Nikšić oginula je 21 – godišnja devojka iz Niša, dok je 16 putnika povređeno, među kojima i više dece.

(RTS)