Bez golova, poluvreme: Železničar – Braga 0:0

Fudbaleri pančevačkog Železničara igraju nerešeno 0:0 protiv portugalske Brage nakon prvih 45 minuta igre.

U izuzetno čvrstoj i taktički zahtevnoj utakmici, domaći tim je uspeo da neutrališe napade favorizovanih gostiju. Železničar se organizovano brani, zatvara prilaze svom golu i vreba šanse iz kontranapada. Portugalci imaju veći posed lopte, ali bez konkretnih rešenja u završnici.

Navijači u Pančevu s nestrpljenjem očekuju nastavak meča i istorijski rezultat svog tima.

Železničar – Braga 0:0

Stadion: SRC Mladost.

Sudija: Mehmet Turkmen (Turska).

ŽELEZNIČAR: Popović – Đuričić, Milikić, Vidojević, Tegeltija – Lerno, Jevremović, Šekularac – Jovanović, Pedro, Džasper.

BRAGA: Horniček – Viktor Gomez, Vitor Karvaljo, Barsija, Orej-Mbi – Diego Rodrigez, Žoao Mutinjo, Gorbi – Gabri Martinez, Pau Viktor, R. Orta.

(Pančevac/S.L)