Karte za voz do Crne Gore od sad i preko interneta

Kompanija Srbijavoz saopštila je da je omogućila internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove prema Crnoj Gori i vozovima koji saobraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica putem mobilne aplikacije i veb sajta te kompanije, prenosi Beta.

Ova funkcionalnost je dostupna, kako je navedeno, odmah za korisnike veb-sajta i iOS platforme, po izvršenom ažuriranju aplikacije putem App Store-a.

Zbog velikog broja korisnika android platforme funkcionalnost će biti dostupna postepeno, po izvršenom preuzimanju nove verzije aplikacije putem Google Play prodavnice, a za sve korisnike će biti dostupna najkasnije do 23. jula.

Za kupovinu međunarodnih karata putem mobilne aplikacije (za iOS i Android uređaje) i veb-sajta Srbijavoza, korisnicima neće biti omogućen popust od pet odsto, jer isti važi samo za kupovinu karata u unutrašnjem saobraćaju.

Za noćni međunarodni voz 433/432 Zemun–Bar-Zemun i sezonski dnevni voz 1131/1130 Subotica–Bar-Subotica kupljene karte i rezervacije mesta za sedenje se pokazuju iz mobilne aplikacije ili odštampane na papiru formata A4 (PDF karte dobijene na mejl).

Istaknuto je da su putnici dužni da odštampaju karte kupljene za putovanje noćnim vozom u spavaćim kolima, kolima sa ležajevima (kušet kola) i karte za prevoz automobila, i pokažu je osoblju pre ulaska u voz.

Putnici koji ne poseduju odštampane vozne karte, smatraće se putnicima bez važeće vozne isprave, navedeno je u saopštenju.