PU NIŠ: Krivična prijava za prevaru protiv Pančevca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivičnu prijavu protiv K. S. (1994) iz Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara.

Sumnja se da se on dogovorio sa četrdesetdevetogodišnjim muškaracem iz Niša da će mu poslati dva mobilna telefona čiju je prodaju oglasio na internetu, a kada mu je četrdesetdevetogodišnjak uplatio 121.000 dinara, K. S. je prestao da mu se javlјa.

Protiv osumnjičenog će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.

(MUP Srbije)