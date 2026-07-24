Stara autobuska stanica u staro gvožđe posle pet decenija

Urbanizacija 21. veka u Pančevu u istoriju će odneti i zgradu stare Glavne autobuske stanice, svečano otvorenu na prelazu između 1974. i 1975.

Činjenica da glavnu autobusku stanicu još živi Pančevci i dalje zovu „nova”, jer pamte mesto i „stare” na Tamišu, govori o tome da zgrada na kraju glavne pančevačke ulice nije dočekala duboku starost. Moglo bi se reći da je tek ušla u starije srednje godine jer je 2025. napunila pet decenija. Iako je bila stvarno „lepotica” u vreme kada je podignuta, nikada joj ta titula nije dodeljena.

„Lepoticama” su graditelji i zgrada i naših duša prozvali tri solitera. Posle čudovišne zgrade „opštine” završene 1961, Pančevo je dobilo još dve „lepotice”. Najpre će tu titulu 1971. poneti „zgrada SDK” od osamnaest spratova u Zmaj Jovinoj ulici, a onda i plava betonsko-staklena kula „nove pošte”, svečano otvorena za Dan republike 1980. godine. O ukusima se ne raspravlja – tako uglavnom kažu oni koji ukusa nemaju – pa je zato narodu preko „Pančevca i objašnjavano šta su to „lepotice”.

Kao godina otvaranja trenutne glavne autobuske stanice slovi 1975, ali je čudno što u „Pančevcu” tako značajan događaj nije bio propraćen sečenjem crvene vrpce. Možda zbog toga što je njen završetak dobrano kasnio, što su novinari tada smeli da primete, a i što nije bila dovoljno visoka da postane „lepotica”. A sada joj sledi kugla. A umesto nje, po svemu sudeći dobićemo još jednu „lepoticu” – visoku kao zgrada nove pošte.

Nekada u gradskom saobraćaju Otvaranje nove stanice na početku 1975. godine proslavljeno je uvođenjem novih linija i učestalijim polascima autobusa. Skoro da smo i zaboravili šta smo tada imali, pa ćemo sećanje obnoviti uz pomoć teksta iz „Pančevca” koji je objavljen 11. januara 1975. godine. „Od 6. januara Autotransportno preduzeće u Pančevu izmenilo je red vožnje u gradskom saobraćaju. Uvedeno je više novih linija sa povećanim brojem autobusa. Ali i pored neosporne prednosti koju pruža novi red vožnje, Pančevci su, pošto nisu bili obavešteni, od strane odgovornih službi ATP-a, doživeli razne i mnogobrojne neprilike, kašnjenja na posao, lutanje od stanice do stanice i sl. Da bismo koliko-toliko pomogli našim sugrađanima, navešćemo neke izvode i novine iz novog reda vožnje, iako je to svakako bila dužnost službe ATP. Na novoj liniji Kotež-Rafinerija polazna stanica je u samom naselju, kod Ustanove za predškolsku decu. Prvi autobus kreće u 4.30 časova, drugi u pet i dalje svakih 15 minuta do osam časova. Od 8 do 13 časova autobusi polaze svakih 30 minuta, a od 13 do 16 opet svakih 15 minuta da bi do 19 časova polazio na pola sata. Ovaj raspored važi za radne dane, a nedeljom i za praznike autobus polazi svakih pola sata. Maršruta kretanja je sledeća: Kotež I, Kotež II, Samousluga „Svetozar Miletić”, Autobuska stanica, „Snežana”, „Turska glava”, Tekstilana, Pruga, Staklara, Crna mačka, Dom staraca, Azotara, III faza i Rafinerija. Prvi autobus od Rafinerije za Kotež polazi u 4.30 a poslednji u 22.40. Na liniji Autobuska stanica – Strelište prvi autobus kreće u 4.30. Interval polaska od 15 minuta je sve do 20.45 časova, a dalje na svakih 15 minuta do 22.45 časova. Linija ima sledeća usputna stajališta: „Snežana”, „Turska glava”, „Tekstilana”, Pruga, Staklara, Crna mačka, „Petefi”, Utvina kolonija, Strelište.” U nastavku teksta kao nove linije se pominju i autobusi od naselja „Tesla” do Rafinerije koji je išao kroz centar grada pa preko „Snežane” do fabrika u južnoj zoni. Postojala je i linija Centar – Predgrađe koja je išla kroz Ulicu Lava Tolstoja i Centar – Bogić, to jest do Kudeljareskog nasipa. U međuvremenu, do danas, uvedene su neke druge novine – više nema autobusa koji idu na 15 minuta. Valjda zato što danas imamo bar četiri puta više automobila nego u to vreme dok su jutarnji polasci pomereni za kasnije jer skoro niko više ne radi od šest sati ujutru.

(Pančevac / Nevena Simendić)

Nova autobuska stanica od jeseni