Javni konkurs za prijem u SAJ produžen do 11. avgusta

Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da je rok za podnošenje prijava na javni konkurs za prijem kandidata na radno mesto „specijalac“ u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici (SAJ) produžen do 11. avgusta 2026. godine.

Odluka o produženju konkursa doneta je isključivo u cilju sprovođenja što kvalitetnijeg i efikasnijeg postupka selekcije kandidata. Imajući u vidu period godišnjih odmora, kao i činjenicu da je određen broj kandidata podneo nepotpunu dokumentaciju, omogućeno je dodatno vreme kako bi svi kandidati koji ispunjavaju uslove mogli da dopune prijave u skladu sa uslovima konkursa.

Na konkurs za prijem u Specijalnu antiterorističku jedinicu do sada su za 22 radna mesta podnete 134 prijave, što predstavlja više od šest kandidata na jedno radno mesto.

Podsećamo i da je interesovanje za prijem u jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova izuzetno veliko, o čemu govori i činjenica da je za konkurs za prijem u Jedinicu za zaštitu određenih ličnosti i objekata stiglo 795 prijava za 100 radnih mesta.

Ovakav odziv potvrđuje visok ugled i poverenje koje Ministarstvo unutrašnjih poslova uživa među građanima, kao i visok nivo motivacije kandidata da postanu deo profesionalnih i elitnih sastava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

(MUP Srbije)