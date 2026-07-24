Poznat je trenutak kada kreću prve isplate, evo koliko će dobiti svi punoletni građani

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da će od 22. septembra početi isplata punoletnim građanima iz Akcionarskog fonda, od po 6.000 dinara, nekima i više, da će od 1. avgusta važiti niže cene lekova, a da će 14. septembra početi isplata pomoći penzionerima.

On je za RTS rekao da će iz Akcionarskog fonda biti isplaćeno ukupno 7.668.000 dinara, ali i da će zakon koji uređuje ovu oblast iz 2007. godine morati da se menja.

– Tada je napisano da svi koji su bili punoletni do 2007. godine imaju to pravo. Sada moramo da isplatimo i za ljude koji su u međuvremenu preminuli, a njih je 1.300.000, odnosno, u skladu sa ostavinskim postupkom, njihovim naslednicima. Tako će neka lica dobiti po dva ili tri puta, ukupno po 6.000 dinara, neko će dobiti čak i 12.000, a neki čak i 18.000 dinara – rekao je Vučić.

On je naveo da će pomoć penzionerima iznositi 35.000 dinara za one sa penzijama do 32.000 dinara, a 27.500 ili 20.000 dinara za one sa većim penzijama.

Dodao je da će istovremeno biti povećana i boračka primanja.

– Za one koji su pod boračkom zaštitom, dakle, oni će primiti više novca. Idemo i za sve one koji imaju socijalna primanja u isto vreme – rekao je Vučić.

On je naveo i da će početkom septembra obavestiti građane kolika će biti povećanja penzija i plata u javnom sektoru.

– Dakle, da li će to biti peti, šesti, sedmi ili osmi, ne znam tačan dan, ali to je vreme kada mogu da očekuju velike odluke – rekao je Vučić.