Vučić: Dobra vest od noćas SAD potpuno ukidaju tarife Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da od noćas Sjedinjene Američke Države u potpunosti ukidaju tarife prema Srbiji i biće jednake nuli.

On je dodao da će narednih dana se nastaviti pregovori kako bi ubuduće tarife bile na nekom nivou od 10 odsto.

-To će za nas značiti dodatno jačanje kreditnog odnosno investicionog rejtinga, što će dovesti investitore, rekao je Vučić.

-Sa optimizmom očekujem kraj razgovor u trouglu Rusi, Mađari i mi, verujem da smo blizu konačnog rešenja, što nam daje dodatnu snagu, rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je podsetio da će od 1.avgusta biti niže cene lekova. 14. septembra će biti isplata 35.000 za penzionere sa najmanjim primanjima, dodatna davanja za sve borce, 22. septembra iz Akcionarskog fonda za sve punoletne građane najmanje po 6.000 dinara. U septembru ćemo objaviti povećanje penzija i plata u javnom sektoru.

-Nadam se da ćemo u narednom periodu imati još dobrih vesti, rekao je predsednik.